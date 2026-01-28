Συγκλονίζει φίλαθλος του ΠΑΟΚ που βγήκε ζωντανός από το μοιραίο βαν: «Πραγματικά δεν ξέρω τι έγινε»

Κασκόλ και λουλούδια στο γήπεδο της Τούμπας για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.

Συγκλονίζουν τα πρώτα λόγια ενός εκ των επιζώντων του σοκαριστικού τροχαίου δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Τη μια στιγμή ταξίδευαν όλοι μαζί για να δουν από κοντά στη Γαλλία την αγαπημένη τους ομάδα, και ξαφνικά είδε επτά από τους φίλους του να χάνονται. Όλα άλλαξαν σε κλάσματα δευτερολέπτου.

«Θρηνώ τους φίλους μου, σήμερα είναι ημέρα πένθους», ανέφερε αρχικά μιλώντας στο MEGA ένας από τους τρεις τραυματίες που επέζησαν από τη σφοδρή σύγκρουση του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, με νταλίκα που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα.

«Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε» είπε για το τροχαίο δυστύχημα, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν έχασε ούτε για μια στιγμή τις αισθήσεις του και θυμάται όλες τις τραγικές στιγμές που διαδραματίστηκαν. «Δεν είμαι σίγουρος το πως κόλλησε εκεί. Υπήρχε χρόνο να κάνει δεξιά και να μη γίνει τίποτα».

Αναφορικά με την κατάσταση της υγείας των άλλων δύο τραυματιών είπε πως «ξέρω ότι είναι ζωντανοί, τους άκουσα να μιλούν στο νοσοκομείο. Οι γιατροί μου είπαν καλά λόγια. Είναι καλά. Τυχαία άκουσα τις φωνές τους καθώς περνούσα με το καροτσάκι. Πολύ πιθανό να φύγουμε αύριο με αεροπλάνο όλοι».

Για τα δικά του τραύματα ανέφερε πως αποκόμισε μερικά κατάγματα και μερικά σπασίματα.

Διαβάστε επίσης