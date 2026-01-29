Γιατί ο πολυτραυματίας δεν επιστρέφει με τους άλλους 2 φίλους του ΠΑΟΚ – Η εξήγηση Γεωργιάδη

«Οι δύο τραυματίες θα πάνε στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”, στη Θεσσαλονίκη και όσον αφορά τον πολυτραυματία, υπήρξε εντολή από τους γιατρούς του ΕΚΑΒ να περιμένουμε 24 ώρες», τόνισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε νεότερη ενημέρωση για το τροχαίο δυστύχημα με τους επτά νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ και τους τρεις τραυματίες, στη Ρουμανία.

«Οι γιατροί του νοσοκομείου στην Τιμισοάρα είχαν δώσει την άδεια να πάρουμε από χτες (28/01) τους τραυματίες. Όμως, η ομάδα του ΕΚΑΒ επέμεινε ότι για τον πολυτραυματία πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 24 ώρες, μήπως υπάρξει κάποια επιπλοκή.

Το παιδί αυτό είναι πολύ τυχερό μέσα στην ατυχία του, έχει σοβαρά κατάγματα σε πολύ ευαίσθητες περιοχές σε αυχένα και σπονδυλική στήλη. Δεν έχει πάθει καμία νευρολογική ζημιά. Όταν με το καλό θεραπευτούν τα κατάγματα, θα έχει κανονικά την κίνηση του σώματός του και θα επιστρέψει στην παλιά του ζωή. Το μόνο που μπορεί να συμβεί, είναι να γίνει κάποιο λάθος, διότι επαναλαμβάνω πως έχει κατάγματα σε ευαίσθητες περιοχές. Το παιδί δεν μπορεί να μπει κατευθείαν στο αεροπλάνο. Θα γυρίσει με ασφάλεια, όταν πρέπει», επεσήμανε μεταξύ άλλων, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Όσον αφορά τους τραυματίες που θα επιστρέψουν στην Ελλάδα, είπε ότι «ο ένας είναι μια χαρά, δεν έχει σχεδόν τίποτα. Ο άλλος κατάγματα, αλλά όχι σοβαρά».

«Από την αρχή είπα ότι η Ελλάδα δεν αφήνει κανέναν πίσω ποτέ μόνο του, όπου και να είναι. Το κάνουμε γιατί το ελληνικό κράτος, η πατρίδα μας, το ΕΣΥ είναι πάντα μαζί μας τη δύσκολη στιγμή», ολοκλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης.

