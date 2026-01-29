ΠΑΟΚ: Η Θύρα 4 τίμησε τη μνήμη των επτά οπαδών με πυρσούς στην Καμάρα

Συγκινητικό μήνυμα στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο της Ρουμανίας έστειλαν μέλη της Θύρας 4 το βράδυ της Τετάρτης (28/01).

Τα μέλη του ιστορικού συνδέσμου φιλάθλων του Δικεφάλου τίμησαν τη μνήμη των συνοπαδών τους, ανάβοντας πυρσούς στην Καμάρα και στέλνοντας το δικό τους μήνυμα μνήμης και ενότητας, σε μία ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ατμόσφαιρα.

Το μήνυμα της Θύρας 4:

«Η φλόγα που άναψε ο Π.Α.Ο.Κ δεν σβήνει. Κι αν σωπάσουμε, τα αδέλφια μας θα τραγουδούν για εμάς. Η καρδιά μας καίει στους δρόμους, στις εκδρομές — εκεί που κανείς δεν φοβάται, κανείς δεν ξεχνά. Αδέρφια, θα είστε για πάντα εδώ!

ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΜΑΓΚΕΣ»

