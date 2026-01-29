Europa League: Τελευταία πράξη στη League Phase με το μυαλό στους επτά αδικοχαμένους φιλάθλους

Η ελληνική κοινωνία είναι σοκαρισμένη από τα «χτυπήματα» των τελευταίων ημερών. Το ένα απ’ αυτά, είχε άκρως ποδοσφαιρικό χαρακτήρα. Το τραγικό δυστύχημα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, με επτά νεαρούς να αφήνουν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο στη Ρουμανία.

Όπως είναι λογικό, τα πάντα έχουν επισκιαστεί. Ειδικά το ποδόσφαιρο και ακόμη ειδικότερα μια αγωνιστική υποχρέωση του ΠΑΟΚ. Απόψε ολοκληρώνεται η League Phase του Europa League. Ο «Δικέφαλος» αγωνίζεται στη Λιόν, ενώ την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρόμα.

Αμφότερες οι ελληνικές ομάδες έχουν κίνητρο στους αγώνες τους βαθμολογικά, παρότι έχουν εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή τους συνέχεια σε κάθε περίπτωση. Για τους Θεσσαλονικείς πάντως, το κίνητρο είναι ένα: Να παίξει για τους επτά αδικοχαμένους φιλάθλους του.

Η Λιόν με 18 βαθμούς είναι στην κορυφή της βαθμολογίας κι έχει εξασφαλίσει απ’ ευθείας πρόκριση στους «16». Ο ΠΑΟΚ από την άλλη, είναι 12ος με 12 βαθμούς. Χωρίς τον Ιβανούσετς και φυσικά χωρίς ψυχολογία και τον κόσμο του (θα μείνει κλειστή η θύρα των φιλοξενούμενων), ο «Δικέφαλος» θέλει το αποτέλεσμα για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Υπό συνθήκες μέχρι και είσοδο στην 8άδα. Όσο αυτό είναι εφικτό βέβαια, καθώς αυτή τη στιγμή το μόνο ενδιαφέρον είναι να αγωνιστούν οι πάντες για τη μνήμη των αδικοχαμένων «αετόπουλων».

Στο ΟΑΚΑ την ίδια ώρα (22:00) ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τη Ρόμα. Οι «πράσινοι» έχουν τεράστια αγωνιστικά προβλήματα, καθώς πέρα από τους παίκτες που αποκτήθηκαν τον Γενάρη, δεν έχουν στη διάθεσή τους: Ντέσερς, Καλάμπρια, Σφιντέρσκι, Πελίστρι, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς. Συν όσους δεν είναι στη λίστα. Κατά συνέπεια εξτρέμ διαθέσιμο είναι μόνο ο Ζαρουρί, ενώ φορ μόνο ο Πάντοβιτς.

Τα πράγματα για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ είναι δύσκολα. Στόχος είναι ένα αποτέλεσμα για καλύτερο πλασάρισμα βαθμολογικά. Οι «πράσινοι» είναι 19οι με 11 βαθμούς. Οι «τζιαλορόσι» απ’ την άλλη, έχουν κι αυτοί πολλά προβλήματα. Όμως έχουν και ισχυρότατο κίνητρο, καθώς κυνηγούν νίκη για διατήρηση στην 8άδα (έχουν 15 βαθμούς).

EUROPA LEAGUE – LEAGUE PHASE – 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

22:00 Παναθηναϊκός – Ρόμα ANT1 & Cosmote Sport 3

22:00 Λιόν – ΠΑΟΚ Cosmote Sport 4