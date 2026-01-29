ΠΑΟΚ: Πορεία στην Ομόνοια από οπαδούς που τίμησαν την μνήμη των νεκρών του τροχαίου

Οπαδοί του ΠΑΟΚ πραγματοποίησαν πορεία χθες το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας για να τιμήσουν τη μνήμη των αδικοχαμένων συνοπαδών τους που σκοτώθηκαν στο φρικτό τροχαίο στη Ρουμανία.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε από τα γραφεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Φιλάθλων ΠΑΟΚ επί της οδού Μενάνδρου στο κέντρο της Αθήνας, με τους οπαδούς να γράφουν με σπρέι τη λέξη «Αθάνατοι» στην πρόσοψη του κτιρίου.

Δίπλα στην είσοδο, οπαδοί του ΠΑΟΚ, αλλά και του Πανιώνιου που έσπευσαν να εκφράσουν τη στήριξή τους, δημιούργησαν ένα μικρό, μνημείο, άναψαν κεριά και άφησαν κασκόλ. Ακολούθως πραγματοποίησαν πορεία προς την Ομόνοια, με τους οπαδούς να ανάβουν καπνογόνα και να φωνάζουν «αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε».

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ πορεύτηκαν έχοντας στην κεφαλή ένα πανό με τη λέξη «Αθάνατοι», το οποίο και κρέμασαν στην Ομόνοια.