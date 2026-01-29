ΠΑΟΚ: Δύο τραυματίες οπαδοί μεταφέρονται σήμερα στην Ελλάδα - Επαναπατρίζονται και οι 7 σοροί

Ο τρίτος τραυματίας παραμένει στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα όπου υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση.

Μίλτος Τσεκούρας

ΠΑΟΚ: Δύο τραυματίες οπαδοί μεταφέρονται σήμερα στην Ελλάδα - Επαναπατρίζονται και οι 7 σοροί

Εικόνες από το σημείο στο οποίο διαδραματίστηκε το μοιραίο τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ 

Eurokinissi Sports
Τους δύο από τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Ρουμανίας από το πολύνεκρο δυστύχημα με τους επτά νεκρούς θα μεταφέρει σήμερα στη Θεσσαλονίκη αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας.

Ο τρίτος τραυματίας παραμένει στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα όπου υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση.

Επίσης θα γίνει μεταφορά με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας των σορών των 7 φιλάθλων που έχασαν την ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα

Με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης ενημέρωσε ότι «εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία. Εν τούτοις, πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί, σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα. Έτσι εμείς αύριο θα παραλάβουμε κανονικά τους δύο και θα περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας του τρίτου για να τον φέρουμε πίσω στην Πατρίδα μας. Το Υπουργείο Υγείας και εγώ προσωπικά είμαστε συνεχώς σε επαφή με τις Ρουμανικές Αρχές για τις λεπτομέρειες».

20 και 28 ετών οι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ

Ο υπουργός Υγείας της Ρουμανίας Αλεξάντρου Ρογκομπέτε ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης ότι βρισκόταν σε συνεχή άμεση επαφή με τον Έλληνα ομόλογό του μετά το δυστύχημα στην κομητεία Τίμις, στο οποίο επτά Έλληνες πολίτες έχασαν τη ζωή τους και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν, προκειμένου να τον ενημερώνει για την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών. Δύο από τους τραυματίες είναι 20 ετών και ο τρίτος 28 ετών.

«Πρώτα απ 'όλα, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και σε όλους όσους επλήγησαν από το τραγικό τροχαίο ατύχημα στο Λούγκοϊ. Μετά το συμβάν, καταγράφηκαν 10 θύματα, εκ των οποίων, δυστυχώς, 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Βρίσκομαι σε άμεση επικοινωνία με τον Έλληνα Υπουργό Υγείας, δεδομένου ότι τα εμπλεκόμενα άτομα είναι Έλληνες πολίτες, για τον συντονισμό της κατάστασης και την ορθή ενημέρωση των Αρχών», δήλωσε το πρωί της Τετάρτης ο Υπουργός Υγείας Αλεξάντρου Ρογκομπέτε.

Δήλωσε ότι 3 άνδρες ασθενείς, ηλικίας 20, 20 και 28 ετών, μεταφέρθηκαν στο Κλινικό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών της κομητείας «Pius Brînzeu» στην Τιμισοάρα και παραμένουν νοσηλευμένοι.

Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο

Το όχημα είχε ξεκινήσει από την Ελλάδα με προορισμό τη Λιόν της Γαλλίας για τον ευρωπαϊκό αγώνα του «δικεφάλου του Βορρά». Όπως φαίνεται στο σοκαριστικό βίντεο, ο οδηγός φαίνεται ότι προσπάθησε να κάνει προσπέραση, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να συγκρουστεί με το βαρύ όχημα που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Ανάμεσά τους ο 30χρονος Γιώργος. Τον τελευταίο χρόνο ζούσε και εργαζόταν στη Γαλλία, σε εστιατόριο. Είχε επιστρέψει προσωρινά στη Θεσσαλονίκη με άδεια για να δει την οικογένειά του και αποφάσισε να ταξιδέψει στη Λυόν για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα. Σε λίγο καιρό επρόκειτο να βαπτίσει το παιδί της αδελφής του.

Ο Χρήστος, επίσης 30 ετών, εργαζόταν σε μεζεδοπωλείο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης και ήταν ένθερμος υποστηρικτής του ΠΑΟΚ από μικρή ηλικία.

Η μοίρα, όμως, έπαιξε το πιο σκληρό της παιχνίδι. Ο Χρήστος αρχικά σχεδίαζε να ταξιδέψει μαζί με ένα από τα αδέλφια του, όμως δεν υπήρχε διαθέσιμη θέση στο βαν. Την τελευταία στιγμή, ένας φίλος του αποφάσισε να μεταβεί στη Γαλλία αεροπορικώς και έτσι ο Χρήστος πήρε τη θέση στο μοιραίο όχημα.

Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας ο χρόνος μοιάζει να έχει παγώσει. Ολόκληρη η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από την απώλεια των τριών φίλων, του Κώστα, του Δημήτρη και του Βασίλη.

Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται και ο Θανάσης από τη Θεσσαλονίκη, καθώς και ο Βασίλης από την Κατερίνη, που εργαζόταν σε επιχείρηση επισκευών κατοικιών. Παρότι το τελευταίο διάστημα απέφευγε τα ταξίδια, καθώς είχε γίνει πρόσφατα πατέρας, φέρεται να ήταν ο οδηγός του βαν που συγκρούστηκε με την νταλίκα.

Η έρευνα για τα αίτια

Την ίδια ώρα, πραγματογνώμονες εξετάζουν καρέ καρέ το υλικό από το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία, προσπαθώντας να ρίξουν φως στα αίτια του αδιανόητου δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο οδηγός του βαν πραγματοποιεί νόμιμη προσπέραση και ανάβει το δεξί φλας για να επιστρέψει στη λωρίδα του, κάτι που όμως δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει.

Όπως ανέφερε στο Mega ο πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων Παναγιώτης Μαδιάς, «φαίνεται να βλέπει τον κίνδυνο να έρχεται κατά πάνω του, ωστόσο δεν διακρίνεται κάποιος ελιγμός επαναφοράς, παρότι υπήρχε περιθώριο».

Σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες, οι ειδικοί δεν εντοπίζουν πρόβλημα ορατότητας λόγω ομίχλης. Όπως σημειώνεται, το βαν βρισκόταν με το μεγαλύτερο μέρος του όγκου του στην αντίθετη λωρίδα και θα έπρεπε άμεσα να περιοριστεί και να επανέλθει.

Κανείς, ωστόσο, δεν μπορεί να γνωρίζει τι προηγήθηκε της μοιραίας σύγκρουσης. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ο οδηγός να ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και να έχασε στιγμιαία τον έλεγχο του οχήματος.

Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστεί και ο «εγκέφαλος» του αυτοκινήτου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Οι ειδικοί, πάντως, αποκλείουν το σενάριο δυσλειτουργίας του συστήματος υποβοήθησης λωρίδας (lane assistance).

Η Θεσσαλονίκη πενθεί. Στη μπουτίκ του ΠΑΟΚ αναρτήθηκαν φανέλες με τα ονόματα των επτά αδικοχαμένων νέων, καθώς και μία ακόμη με τη λέξη «ΑΘΑΝΑΤΟΙ».

Όλες οι εκδρομές των φιλάθλων προς τη Γαλλία ακυρώθηκαν. Περισσότεροι από 200 φίλοι της ομάδας, που είχαν ακολουθήσει την ίδια διαδρομή πριν από το τραγικό δυστύχημα μέσω Ρουμανίας, επέστρεψαν στο σημείο της τραγωδίας για να αφήσουν ένα κασκόλ, μια φανέλα και ένα κερί.

Το μεσημέρι, αντιπροσωπεία της ποδοσφαιρικής ομάδας του Άρη επισκέφθηκε το γήπεδο της Τούμπας, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη των επτά νέων που χάθηκαν τόσο άδικα.

ΠΑΟΚ: Δύο τραυματίες οπαδοί μεταφέρονται σήμερα στην Ελλάδα - Επαναπατρίζονται και οι 7 σοροί

