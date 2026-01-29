ΠΑΟΚ: Η εκδρομή που δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της - Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο

Έρευνα για τα αίτια του τροχαίου στη Ρουμανία 

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

ΠΑΟΚ: Η εκδρομή που δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της - Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των επτά Ελλήνων οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στο Λουγκόι της Ρουμανίας, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειές τους και ολόκληρη την φίλαθλη κοινότητα.

Το όχημα είχε ξεκινήσει από την Ελλάδα με προορισμό τη Λιόν της Γαλλίας για τον ευρωπαϊκό αγώνα του «δικεφάλου του Βορρά». Όπως φαίνεται στο σοκαριστικό βίντεο, ο οδηγός φαίνεται ότι προσπάθησε να κάνει προσπέραση, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να συγκρουστεί με το βαρύ όχημα που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Ανάμεσά τους ο 30χρονος Γιώργος. Τον τελευταίο χρόνο ζούσε και εργαζόταν στη Γαλλία, σε εστιατόριο. Είχε επιστρέψει προσωρινά στη Θεσσαλονίκη με άδεια για να δει την οικογένειά του και αποφάσισε να ταξιδέψει στη Λυόν για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα. Σε λίγο καιρό επρόκειτο να βαπτίσει το παιδί της αδελφής του.

Ο Χρήστος, επίσης 30 ετών, εργαζόταν σε μεζεδοπωλείο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης και ήταν ένθερμος υποστηρικτής του ΠΑΟΚ από μικρή ηλικία.

Η μοίρα, όμως, έπαιξε το πιο σκληρό της παιχνίδι. Ο Χρήστος αρχικά σχεδίαζε να ταξιδέψει μαζί με ένα από τα αδέλφια του, όμως δεν υπήρχε διαθέσιμη θέση στο βαν. Την τελευταία στιγμή, ένας φίλος του αποφάσισε να μεταβεί στη Γαλλία αεροπορικώς και έτσι ο Χρήστος πήρε τη θέση στο μοιραίο όχημα.

Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας ο χρόνος μοιάζει να έχει παγώσει. Ολόκληρη η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από την απώλεια των τριών φίλων, του Κώστα, του Δημήτρη και του Βασίλη.

Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται και ο Θανάσης από τη Θεσσαλονίκη, καθώς και ο Βασίλης από την Κατερίνη, που εργαζόταν σε επιχείρηση επισκευών κατοικιών. Παρότι το τελευταίο διάστημα απέφευγε τα ταξίδια, καθώς είχε γίνει πρόσφατα πατέρας, φέρεται να ήταν ο οδηγός του βαν που συγκρούστηκε με την νταλίκα.

Η έρευνα για τα αίτια

Την ίδια ώρα, πραγματογνώμονες εξετάζουν καρέ καρέ το υλικό από το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία, προσπαθώντας να ρίξουν φως στα αίτια του αδιανόητου δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο οδηγός του βαν πραγματοποιεί νόμιμη προσπέραση και ανάβει το δεξί φλας για να επιστρέψει στη λωρίδα του, κάτι που όμως δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει.

Όπως ανέφερε στο Mega ο πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων Παναγιώτης Μαδιάς, «φαίνεται να βλέπει τον κίνδυνο να έρχεται κατά πάνω του, ωστόσο δεν διακρίνεται κάποιος ελιγμός επαναφοράς, παρότι υπήρχε περιθώριο».

Σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες, οι ειδικοί δεν εντοπίζουν πρόβλημα ορατότητας λόγω ομίχλης. Όπως σημειώνεται, το βαν βρισκόταν με το μεγαλύτερο μέρος του όγκου του στην αντίθετη λωρίδα και θα έπρεπε άμεσα να περιοριστεί και να επανέλθει.

Κανείς, ωστόσο, δεν μπορεί να γνωρίζει τι προηγήθηκε της μοιραίας σύγκρουσης. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ο οδηγός να ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και να έχασε στιγμιαία τον έλεγχο του οχήματος.

Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστεί και ο «εγκέφαλος» του αυτοκινήτου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Οι ειδικοί, πάντως, αποκλείουν το σενάριο δυσλειτουργίας του συστήματος υποβοήθησης λωρίδας (lane assistance).

Η Θεσσαλονίκη πενθεί. Στη μπουτίκ του ΠΑΟΚ αναρτήθηκαν φανέλες με τα ονόματα των επτά αδικοχαμένων νέων, καθώς και μία ακόμη με τη λέξη «ΑΘΑΝΑΤΟΙ».

1769625143117-242857547-218a8f65-paok.jpg

Όλες οι εκδρομές των φιλάθλων προς τη Γαλλία ακυρώθηκαν. Περισσότεροι από 200 φίλοι της ομάδας, που είχαν ακολουθήσει την ίδια διαδρομή πριν από το τραγικό δυστύχημα μέσω Ρουμανίας, επέστρεψαν στο σημείο της τραγωδίας για να αφήσουν ένα κασκόλ, μια φανέλα και ένα κερί.

Το μεσημέρι, αντιπροσωπεία της ποδοσφαιρικής ομάδας του Άρη επισκέφθηκε το γήπεδο της Τούμπας, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη των επτά νέων που χάθηκαν τόσο άδικα.

Η κατάσταση των τραυματιών

Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε χθες το βράδυ ένας από τους 3 τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ, ο οποίος βρισκόταν στο μοιραίο μιν βαν που συγκρούστηκε με νταλίκα.

Ο πολυτραυματίας είναι σε σοβαρή κατάσταση και δεν είναι σε θέση να μετακινηθεί.

Ο δεύτερος τραυματίας κρίθηκε ότι είναι καλύτερα στην υγεία του και έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Επιπλέον ο τρίτος οπαδός που τραυματίστηκε προγραμματίζεται να μεταφερθεί την Τετάρτη με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Θερμό επεισόδιο» μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Λαζαρίδη - Η παρέμβαση Γεραπετρίτη και η «πράσινη» απαίτηση για παραίτηση

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 29 Ιανουαρίου

06:52LIFESTYLE

Θρυλικοί ρόλοι σειρών άλλαξαν χέρια και έγραψαν ιστορία

06:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκινά σήμερα το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ - Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ θα γίνει δυνατό, σταθερό έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Τελευταία πράξη στη League Phase με το μυαλό στους επτά αδικοχαμένους φιλάθλους

06:36ΚΟΣΜΟΣ

Το «φλερτ» της Κίνας με τη Δύση εκνευρίζει την Ουάσινγκτον – Πώς αλλάζουν οι γεωπολιτικές ισορροπίες

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τις διορθώσεις στο Ε9 - Οι 8 «παγίδες»

06:28ΕΛΛΑΔΑ

«Αγώνας δρόμου» για τις νέες ταυτότητες: Εξαντλημένα τα ραντεβού έως και για έξι μήνες

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Έρχεται νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών - Ο «χάρτης» των ανατιμήσεων του Ιανουαρίου

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση επιφυλακής η Γλυφάδα ενόψει του νέου κύματος κακοκαιρίας - Δοκιμάζονται οι αντοχές των υποδομών

06:16ΕΘΝΙΚΑ

Νέο τουρκικό βιβλίο για τα Ίμια: «Δεν πυροβολήσαμε ποτέ το ελληνικό ελικόπτερο, δεν θέλουμε πόλεμο»

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Μαξίμου βλέπει fake news για τα εργατικά δυστυχήματα: Κόμματα και ΜΜΕ κάνουν καριέρα στις τραγωδίες

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυκλοφοριακό: Συνεπιβατισμός, αλλαγή στα δρομολόγια από Κρήτη και... Κάζα για φορτηγά - Τα νέα μέτρα για μικρότερα μποτιλιαρίσματα και Κηφισό

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Οι 3 σοβαρές παραλείψεις ασφαλείας - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες

06:00ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Η εκδρομή που δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της - Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Πορτοκαλί προειδοποίηση» για καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Στο επίκεντρο της «Kristin» και η Αττική – Έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (52η κλήρωση)

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 21 Ιανουαρίου

04:36ΚΟΣΜΟΣ

Νίγηρας: Αναφορές για πυροβολισμούς και εκρήξεις στην πρωτεύουσα Νιαμέι – Διάψευση της επίθεσης και… σύλληψη τρομοκρατών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Η εκδρομή που δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της - Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυκλοφοριακό: Συνεπιβατισμός, αλλαγή στα δρομολόγια από Κρήτη και... Κάζα για φορτηγά - Τα νέα μέτρα για μικρότερα μποτιλιαρίσματα και Κηφισό

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Πορτοκαλί προειδοποίηση» για καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Στο επίκεντρο της «Kristin» και η Αττική – Έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές

22:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεσογειακός κυκλώνας φέρνει νέο κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο

21:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Παυλής παλεύει για τη ζωή του

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Οι 3 σοβαρές παραλείψεις ασφαλείας - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες

23:10ΥΓΕΙΑ

Πάρκινσον: 4 πρόωρα συμπτώματα πριν τη διάγνωση

16:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας φέρνει η Kristin - «Βουτάει» ο υδράργυρος

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Δεν έχει παραδοθεί από το καλοκαίρι το πόρισμα ελέγχου ασφάλειας στο εργοστάσιο

06:28ΕΛΛΑΔΑ

«Αγώνας δρόμου» για τις νέες ταυτότητες: Εξαντλημένα τα ραντεβού έως και για έξι μήνες

06:16ΕΘΝΙΚΑ

Νέο τουρκικό βιβλίο για τα Ίμια: «Δεν πυροβολήσαμε ποτέ το ελληνικό ελικόπτερο, δεν θέλουμε πόλεμο»

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιστώ: Αγέλη λύκων ψάχνει τροφή σε Πανόραμα και Θέρμη – Τι να κάνετε σε περίπτωση συνάντησης

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Επίθεση Ρουβίκωνα με συνθήματα στο σπίτι του ιδιοκτήτη - Βίντεο

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν μπορώ να το πιστέψω» - Η συγκλονιστική μαρτυρία εξαδέλφου θύματος

03:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θύμα άγριας ληστείας 16χρονος στα Κάτω Πατήσια – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

23:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άγιαξ - Ολυμπιακός 1-2 - Πρόκριση στην Ολλανδία

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

12:59WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια γιγαντιαία τρύπα στον ωκεανό γεμάτη με 1.700 μυστηριώδεις ιούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ