Ιαβέρης στο Newsbomb: «Το σύστημα δεν αντιλαμβάνεται υποχρεωτικά ότι πρόκειται για αντίθετο ρεύμα»

Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των επτά Ελλήνων οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στο Λουγκόι της Ρουμανίας, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειές τους και ολόκληρη την φίλαθλη κοινότητα.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, ολοκληρώνεται η έκδοση των ιατροδικαστικών πιστοποιητικών θανάτου των 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ από τις αρχές στην πόλη Λουγκόζ όπου έχουν διακομισθεί οι νεκροί και στη συνέχεια η διαβίβασή τους στις ρουμανικές αρχές στην Τιμισοάρα, όπου αναμένεται να προσγειωθεί το αεροσκάφος που θα τους μεταφέρει στη Θεσσαλονίκη.

Η ταυτοποίηση των επτά νεκρών έγινε κυρίως με βάση τα ταξιδιωτικά έγγραφα που έφεραν πάνω τους οι άτυχοι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ και την αναγνώριση από τους οικείους τους που μετέβησαν στη Ρουμανία (Τιμισοάρα και Λουγκόζ).

Ο επαναπατρισμός των νεαρών θυμάτων αναμένεται να πραγματοποιηθεί με στρατιωτικό αεροσκάφος την Πέμπτη (29/1), όπως επιβεβαίωσε και η Πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία, κυρία Λιλή Γραμματίκα.

Την ίδια ώρα, ερωτήματα προκαλεί η πορεία του οχήματος που ενεπλάκη στο δυστύχημα, αλλά και ο ρόλος των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης, όπως το Lane Assist. Ο οδηγός και δάσκαλος οδικής συμπεριφοράς Τάσος Μαρκουίζος – Ιαβέρης, μιλώντας στο Νewsbomb, εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι σε βιαστικά συμπεράσματα.

Όπως σημείωσε, «δεν μπορούμε να ξέρουμε αν κάποιο ηλεκτρονικό σύστημα λειτούργησε σωστά ή όχι πριν ελεγχθούν τα μηχανικά μέρη του οχήματος». Παράλληλα, εξήγησε ότι για να επέμβει το σύστημα υποβοήθησης λωρίδας απαιτείται συγκεκριμένη διαγράμμιση, τονίζοντας πως σε δρόμους με μονή διακεκομμένη γραμμή «το σύστημα δεν αντιλαμβάνεται υποχρεωτικά ότι πρόκειται για αντίθετο ρεύμα».

Ο κ. Ιαβέρης στάθηκε ιδιαίτερα και στις συνθήκες του δρόμου, κάνοντας λόγο για στενό οδόστρωμα, κακό καιρό, βροχή, λακκούβες και έλλειψη φυσικού διαχωριστικού. «Αν υπήρχε διαχωριστική μπάρα, δεν θα μπορούσε το όχημα να περάσει απέναντι», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως η «υποδομή παραμένει καθοριστικός παράγοντας στα θανατηφόρα τροχαία».

Ωστόσο, ο ίδιος υπογράμμισε ότι, ανεξαρτήτως τεχνολογίας, «όλα καταλήγουν στον ανθρώπινο παράγοντα». Όπως είπε, όταν μεταφέρονται νέοι άνθρωποι σε πολύωρα ταξίδια, απαιτείται άριστος τεχνικός έλεγχος του οχήματος, επαγγελματίας οδηγός και επαρκείς στάσεις ξεκούρασης. «Δεν φταίει μόνο το όχημα ή το σύστημα. Φταίει και η παιδεία μας στον δρόμο», σημείωσε.

Οι έρευνες των ρουμανικών Αρχών συνεχίζονται, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.

