Ιαβέρης στο Newsbomb: «Το σύστημα δεν αντιλαμβάνεται υποχρεωτικά ότι πρόκειται για αντίθετο ρεύμα»

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για το δυστύχημα στη Ρουμανία

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ιαβέρης στο Newsbomb: «Το σύστημα δεν αντιλαμβάνεται υποχρεωτικά ότι πρόκειται για αντίθετο ρεύμα»
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των επτά Ελλήνων οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στο Λουγκόι της Ρουμανίας, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειές τους και ολόκληρη την φίλαθλη κοινότητα.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, ολοκληρώνεται η έκδοση των ιατροδικαστικών πιστοποιητικών θανάτου των 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ από τις αρχές στην πόλη Λουγκόζ όπου έχουν διακομισθεί οι νεκροί και στη συνέχεια η διαβίβασή τους στις ρουμανικές αρχές στην Τιμισοάρα, όπου αναμένεται να προσγειωθεί το αεροσκάφος που θα τους μεταφέρει στη Θεσσαλονίκη.

Η ταυτοποίηση των επτά νεκρών έγινε κυρίως με βάση τα ταξιδιωτικά έγγραφα που έφεραν πάνω τους οι άτυχοι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ και την αναγνώριση από τους οικείους τους που μετέβησαν στη Ρουμανία (Τιμισοάρα και Λουγκόζ).

Κατάθεση λουλουδιών και συλλυπητηρίων μηνυμάτων στη Θύρα 4 της Τούμπας.

Κατάθεση λουλουδιών και συλλυπητηρίων μηνυμάτων στη Θύρα 4 της Τούμπας.

EUROKINISSI.

Ο επαναπατρισμός των νεαρών θυμάτων αναμένεται να πραγματοποιηθεί με στρατιωτικό αεροσκάφος την Πέμπτη (29/1), όπως επιβεβαίωσε και η Πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία, κυρία Λιλή Γραμματίκα.

https://www.instagram.com/reel/DUDkJQniXIL/

Την ίδια ώρα, ερωτήματα προκαλεί η πορεία του οχήματος που ενεπλάκη στο δυστύχημα, αλλά και ο ρόλος των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης, όπως το Lane Assist. Ο οδηγός και δάσκαλος οδικής συμπεριφοράς Τάσος Μαρκουίζος – Ιαβέρης, μιλώντας στο Νewsbomb, εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι σε βιαστικά συμπεράσματα.

Όπως σημείωσε, «δεν μπορούμε να ξέρουμε αν κάποιο ηλεκτρονικό σύστημα λειτούργησε σωστά ή όχι πριν ελεγχθούν τα μηχανικά μέρη του οχήματος». Παράλληλα, εξήγησε ότι για να επέμβει το σύστημα υποβοήθησης λωρίδας απαιτείται συγκεκριμένη διαγράμμιση, τονίζοντας πως σε δρόμους με μονή διακεκομμένη γραμμή «το σύστημα δεν αντιλαμβάνεται υποχρεωτικά ότι πρόκειται για αντίθετο ρεύμα».

Τροχαιο ΠΑΟΚ

Ο κ. Ιαβέρης στάθηκε ιδιαίτερα και στις συνθήκες του δρόμου, κάνοντας λόγο για στενό οδόστρωμα, κακό καιρό, βροχή, λακκούβες και έλλειψη φυσικού διαχωριστικού. «Αν υπήρχε διαχωριστική μπάρα, δεν θα μπορούσε το όχημα να περάσει απέναντι», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως η «υποδομή παραμένει καθοριστικός παράγοντας στα θανατηφόρα τροχαία».

1769590404590-483959331-paok-troxaio-traymaties.jpg

Ωστόσο, ο ίδιος υπογράμμισε ότι, ανεξαρτήτως τεχνολογίας, «όλα καταλήγουν στον ανθρώπινο παράγοντα». Όπως είπε, όταν μεταφέρονται νέοι άνθρωποι σε πολύωρα ταξίδια, απαιτείται άριστος τεχνικός έλεγχος του οχήματος, επαγγελματίας οδηγός και επαρκείς στάσεις ξεκούρασης. «Δεν φταίει μόνο το όχημα ή το σύστημα. Φταίει και η παιδεία μας στον δρόμο», σημείωσε.

Οι έρευνες των ρουμανικών Αρχών συνεχίζονται, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΕΠΟ: Ανακοίνωση Ελλήνων διαιτητών της Super League για τα θύματα της τραγωδίας στην Ρουμανία

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Baby Rider: Η ριψοκίνδυνη influencer από το Ιράν που δολοφονήθηκε από το καθεστώς

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή και αφαίρεση διπλώματος στην 24χρονη που έπεσε πάνω σε 15 ΙΧ

20:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Παραμένει εκτός ο Ναν - Ξαφνικό πρόβλημα με Χολμς

20:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βιολάντα: Δεν υπήρχαν ανιχνευτές αερίου στο εργοστάσιο - Τι αναφέρει το πόρισμα των ΤΕΕΜ

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στη Ρουμανία: Στο χειρουργείο αυτή την ώρα ένας από τους τραυματισμένους οπαδούς

19:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσιμίκας: «Δεν έχω λόγια για την τραγωδία των οπαδών του ΠΑΟΚ»

19:58LIFESTYLE

Αθηνά Ωνάση: Το κοινό σημείο στις δύο τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις της

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Ρουμανία: Επιστρέφει στην Ελλάδα ο ένας τραυματίας - Εξιτήριο πήρε ο άλλος οπαδός του ΠΑΟΚ

19:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Ανείπωτη τραγωδία στη Ρουμανία - Η ελληνική πολιτεία στάθηκε δίπλα στις οικογένειες των θανόντων και τους στραυματίες 

19:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκλονιστικό πανό οπαδών της ΑΕΚ: «Παιδιά δίχως μάνες – Μάνες δίχως παιδιά»

19:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία Δεκεμβρίου 2025: Έγινε η κλήρωση - Δείτε αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ

19:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Συγκινητικό πανό οπαδών του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ για τραγωδία στην Ρουμανία

19:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Απολύτως ανυπόστατο το ιδεολόγημα της Τουρκίας περί γκρίζων ζωνών

19:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιαβέρης στο Newsbomb: «Το σύστημα δεν αντιλαμβάνεται υποχρεωτικά ότι πρόκειται για αντίθετο ρεύμα»

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Λάρισα - Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 14χρονος από δομή φιλοξενίας

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Βιολάντα - Η διαρροή προπανίου, τα μανόμετρα και οι αισθητήρες που δεν δούλεψαν και οι 5 νεκρές: Τι αποκαλύπτει ο επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Παράσυρση πεζής από μηχανή στην Καλαμαριά – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

19:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Με σύνθεση ανάγκης κόντρα στη Ρόμα – Εκτός Πελίστρι και Καλάμπρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:41ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Λάρισα - Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

18:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεσσηνία: Σε ηλικία 40 ετών πέθανε η Αριστέα Καζάκου, δικηγόρος και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στη Ρουμανία: Στο χειρουργείο αυτή την ώρα ένας από τους τραυματισμένους οπαδούς

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Ιβάν Σαββίδης: Καλύπτει όλα τα έξοδα των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ

21:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Παυλής παλεύει για τη ζωή του

16:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας φέρνει η Kristin - «Βουτάει» ο υδράργυρος

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμεληματικές διώξεις στους τρεις κατηγορούμενους - Αφέθηκαν ελεύθεροι - Συνεχίζεται η έρευνα

19:58LIFESTYLE

Αθηνά Ωνάση: Το κοινό σημείο στις δύο τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις της

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Μαριόλα για τον Στράτο Τζώρτζογλου: Ποια γυναίκα θα έμενε σε έναν γάμο μόνο για τις διακοπές;»

20:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βιολάντα: Δεν υπήρχαν ανιχνευτές αερίου στο εργοστάσιο - Τι αναφέρει το πόρισμα των ΤΕΕΜ

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει φίλαθλος του ΠΑΟΚ που βγήκε ζωντανός από το μοιραίο βαν: «Πραγματικά δεν ξέρω τι έγινε»

18:47LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Η κόρη της, Βαλέρια έγινε 18 ετών - «Είναι μία γυναίκα που με γεμίζει περηφάνια»

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Βιολάντα - Η διαρροή προπανίου, τα μανόμετρα και οι αισθητήρες που δεν δούλεψαν και οι 5 νεκρές: Τι αποκαλύπτει ο επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης

18:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκλονισμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ: Πούλμαν επιστρέφουν στην Ελλάδα και δεν πάνε στη Γαλλία

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού τουλάχιστον για τους επόμενους έξι μήνες - Πότε ολοκληρώνεται η διαδικασία

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Τα σπαρακτικά αντίο φίλων και συγγενών στα «αετόπουλα»: Οι 7 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία

14:25LIFESTYLE

Eurovision: Στην τρίτη θέση εκτοξεύτηκε η Ελλάδα στα στοιχήματα

18:17ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν έχω καμία ενημέρωση, δεν μας έχουν γνωστοποιήσει κάτι», απαντά η πρέσβης της Ελλάδας για φήμες από ρουμανικά δημοσιεύματα

19:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νew Υork Ρost για Aντετοκούνμπο: «Oι Bucks ετοιμάζουν trade» - Ποια ομάδα είναι το φαβορί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ