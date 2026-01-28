Δυστύχημα στη Ρουμανία: Στο χειρουργείο αυτή την ώρα ένας από τους τραυματισμένους οπαδούς

Ο πολυτραυματίας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και κρίθηκε αναγκαίο να χειρουργηθεί

Newsbomb

Δυστύχημα στη Ρουμανία: Στο χειρουργείο αυτή την ώρα ένας από τους τραυματισμένους οπαδούς

Εικόνες από το σημείο στο οποίο διαδραματίστηκε το μοιραίο τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ 

Eurokinissi Sports
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται αυτή την ώρα στη Ρουμανία ένας από τους 3 τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ, ο οποίος βρισκόταν στο μοιραίο μιν βαν που συγκρούστηκε με νταλίκα.

Ο πολυτραυματίας είναι σε σοβαρή κατάσταση και δεν είναι σε θέση να μετακινηθεί. Αυτή την ώρα υποβάλλεται σε χειρουργείο και δεν αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Ο δεύτερος τραυματίας κρίθηκε ότι είναι καλύτερα στην υγεία του και έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Επιπλέον ο τρίτος οπαδός που τραυματίστηκε προγραμματίζεται να μεταφερθεί την Τετάρτη με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΕΠΟ: Ανακοίνωση Ελλήνων διαιτητών της Super League για τα θύματα της τραγωδίας στην Ρουμανία

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Baby Rider: Η ριψοκίνδυνη influencer από το Ιράν που δολοφονήθηκε από το καθεστώς

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή και αφαίρεση διπλώματος στην 24χρονη που έπεσε πάνω σε 15 ΙΧ

20:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Παραμένει εκτός ο Ναν - Ξαφνικό πρόβλημα με Χολμς

20:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βιολάντα: Δεν υπήρχαν ανιχνευτές αερίου στο εργοστάσιο - Τι αναφέρει το πόρισμα των ΤΕΕΜ

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στη Ρουμανία: Στο χειρουργείο αυτή την ώρα ένας από τους τραυματισμένους οπαδούς

19:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσιμίκας: «Δεν έχω λόγια για την τραγωδία των οπαδών του ΠΑΟΚ»

19:58LIFESTYLE

Αθηνά Ωνάση: Το κοινό σημείο στις δύο τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις της

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Ρουμανία: Επιστρέφει στην Ελλάδα ο ένας τραυματίας - Εξιτήριο πήρε ο άλλος οπαδός του ΠΑΟΚ

19:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Ανείπωτη τραγωδία στη Ρουμανία - Η ελληνική πολιτεία στάθηκε δίπλα στις οικογένειες των θανόντων και τους στραυματίες 

19:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκλονιστικό πανό οπαδών της ΑΕΚ: «Παιδιά δίχως μάνες – Μάνες δίχως παιδιά»

19:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία Δεκεμβρίου 2025: Έγινε η κλήρωση - Δείτε αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ

19:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Συγκινητικό πανό οπαδών του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ για τραγωδία στην Ρουμανία

19:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Απολύτως ανυπόστατο το ιδεολόγημα της Τουρκίας περί γκρίζων ζωνών

19:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιαβέρης στο Newsbomb: «Το σύστημα δεν αντιλαμβάνεται υποχρεωτικά ότι πρόκειται για αντίθετο ρεύμα»

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Λάρισα - Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 14χρονος από δομή φιλοξενίας

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Βιολάντα - Η διαρροή προπανίου, τα μανόμετρα και οι αισθητήρες που δεν δούλεψαν και οι 5 νεκρές: Τι αποκαλύπτει ο επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Παράσυρση πεζής από μηχανή στην Καλαμαριά – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

19:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Με σύνθεση ανάγκης κόντρα στη Ρόμα – Εκτός Πελίστρι και Καλάμπρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:41ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Λάρισα - Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

18:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεσσηνία: Σε ηλικία 40 ετών πέθανε η Αριστέα Καζάκου, δικηγόρος και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στη Ρουμανία: Στο χειρουργείο αυτή την ώρα ένας από τους τραυματισμένους οπαδούς

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Ιβάν Σαββίδης: Καλύπτει όλα τα έξοδα των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ

21:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Παυλής παλεύει για τη ζωή του

16:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας φέρνει η Kristin - «Βουτάει» ο υδράργυρος

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμεληματικές διώξεις στους τρεις κατηγορούμενους - Αφέθηκαν ελεύθεροι - Συνεχίζεται η έρευνα

19:58LIFESTYLE

Αθηνά Ωνάση: Το κοινό σημείο στις δύο τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις της

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Μαριόλα για τον Στράτο Τζώρτζογλου: Ποια γυναίκα θα έμενε σε έναν γάμο μόνο για τις διακοπές;»

20:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βιολάντα: Δεν υπήρχαν ανιχνευτές αερίου στο εργοστάσιο - Τι αναφέρει το πόρισμα των ΤΕΕΜ

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει φίλαθλος του ΠΑΟΚ που βγήκε ζωντανός από το μοιραίο βαν: «Πραγματικά δεν ξέρω τι έγινε»

18:47LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Η κόρη της, Βαλέρια έγινε 18 ετών - «Είναι μία γυναίκα που με γεμίζει περηφάνια»

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Βιολάντα - Η διαρροή προπανίου, τα μανόμετρα και οι αισθητήρες που δεν δούλεψαν και οι 5 νεκρές: Τι αποκαλύπτει ο επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης

18:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκλονισμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ: Πούλμαν επιστρέφουν στην Ελλάδα και δεν πάνε στη Γαλλία

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού τουλάχιστον για τους επόμενους έξι μήνες - Πότε ολοκληρώνεται η διαδικασία

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Τα σπαρακτικά αντίο φίλων και συγγενών στα «αετόπουλα»: Οι 7 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία

14:25LIFESTYLE

Eurovision: Στην τρίτη θέση εκτοξεύτηκε η Ελλάδα στα στοιχήματα

18:17ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν έχω καμία ενημέρωση, δεν μας έχουν γνωστοποιήσει κάτι», απαντά η πρέσβης της Ελλάδας για φήμες από ρουμανικά δημοσιεύματα

19:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νew Υork Ρost για Aντετοκούνμπο: «Oι Bucks ετοιμάζουν trade» - Ποια ομάδα είναι το φαβορί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ