Δυστύχημα στη Ρουμανία: Στο χειρουργείο αυτή την ώρα ένας από τους τραυματισμένους οπαδούς

Εικόνες από το σημείο στο οποίο διαδραματίστηκε το μοιραίο τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται αυτή την ώρα στη Ρουμανία ένας από τους 3 τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ, ο οποίος βρισκόταν στο μοιραίο μιν βαν που συγκρούστηκε με νταλίκα.

Ο πολυτραυματίας είναι σε σοβαρή κατάσταση και δεν είναι σε θέση να μετακινηθεί. Αυτή την ώρα υποβάλλεται σε χειρουργείο και δεν αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Ο δεύτερος τραυματίας κρίθηκε ότι είναι καλύτερα στην υγεία του και έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Επιπλέον ο τρίτος οπαδός που τραυματίστηκε προγραμματίζεται να μεταφερθεί την Τετάρτη με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

