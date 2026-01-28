Δυστύχημα στη Ρουμανία: Στο χειρουργείο αυτή την ώρα ένας από τους τραυματισμένους οπαδούς
Ο πολυτραυματίας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και κρίθηκε αναγκαίο να χειρουργηθεί
Σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται αυτή την ώρα στη Ρουμανία ένας από τους 3 τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ, ο οποίος βρισκόταν στο μοιραίο μιν βαν που συγκρούστηκε με νταλίκα.
Ο πολυτραυματίας είναι σε σοβαρή κατάσταση και δεν είναι σε θέση να μετακινηθεί. Αυτή την ώρα υποβάλλεται σε χειρουργείο και δεν αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα.
Ο δεύτερος τραυματίας κρίθηκε ότι είναι καλύτερα στην υγεία του και έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο.
Επιπλέον ο τρίτος οπαδός που τραυματίστηκε προγραμματίζεται να μεταφερθεί την Τετάρτη με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.
