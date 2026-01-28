Γεραπετρίτης: Ανείπωτη τραγωδία στη Ρουμανία

Τα ειλικρινή συλλυπητήρια του για την απώλεια των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ σε τροχαίο στη Ρουμανία εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Νέα Υόρκη.

«Ήταν μια τραγωδία ανείπωτη, γιατί η Ελλάδα, η ελληνική πολιτεία, στάθηκε από την πρώτη στιγμή δίπλα τόσο στις οικογένειες των θανόντων όσο και στους τραυματίες», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

«Με ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας αύριο θα επιστρέψουν οι σοροί στη Θεσσαλονίκη, όπως επίσης με ειδική πτήση του ΕΚΑΒ θα επιστρέψει και τραυματίας στην πόλη του για την περαιτέρω παροχή νοσηλείας», υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

