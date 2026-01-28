Πρέσβης Ελλάδας στη Ρουμανία στο Newsbomb: «Οι Αρχές δεν μας έχουν γνωστοποιήσει κάτι»

Η επίσημη απάντηση της Πρέσβεως σε ρουμανικά δημοσιεύματα

Δημήτρης Δρίζος

Πρέσβης Ελλάδας στη Ρουμανία στο Newsbomb: «Οι Αρχές δεν μας έχουν γνωστοποιήσει κάτι»

Εικόνες από το σημείο στο οποίο διαδραματίστηκε το μοιραίο τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ 

Eurokinissi Sports
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Δεν έχω καμία ενημέρωση και κανένας μας στην Πρεσβεία της Ελλάδας, δεν έχει λάβει κάποια ενημέρωση ούτε και μας έχουν γνωστοποιήσει κάτι σχετικό», επισημαίνει στο Newsbomb.gr η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία Ευαγγελία Γραμματίκα, κληθείσα να σχολιάσει φήμες προερχόμενες από Μέσα Ενημέρωσης στο Βουκουρέστι σχετικά με τις αιματολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις του νεκρού φιλάθλου του ΠΑΟΚ που οδηγούσε το μοιραίο μίνι bus.

Την τελευταία ώρα ρουμανικές ιστοσελίδες, επικαλούμενες πηγές που δεν κατονομάζουν, δημοσιεύουν «πληροφορίες» σχετικά με την κατάσταση του οδηγού του μίνι bus, αναφορικά με αποτελέσματα αιματολογικών και άλλων εξετάσεων στις σορούς των επτά θυμάτων του φρικτού δυστυχήματος.

Παράλληλα, γίνεται συντονισμός ώστε να γίνει αύριο ο επαναπατρισμός των σορών, τα πιστοποιητικά θανάτου εκδίδονται σταδιακά στην πόλη Λουγκόζ, που απέχει οδικώς μια ώρα από την Τιμισοάρα. Στη διαδικασία είναι παρών ο πρόξενος την Ελλάδας και μετακινείται οδικώς από τον τόπο της τραγωδίας στο Λουγκόζ. Μάλιστα, για να συνταχθεί το πιστοποιητικό θανάτου πρέπει να έχει διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή. Παραλλήλως γίνεται η ταυτοποίηση των νεκρών, δηλαδή μιλάμε για μια τριπλή διαδικασία.

Κάποιο άτυχοι οπαδοί του ΠΑΟΚ ταυτοποιήθηκαν μέσω των ταξιδιωτικών εγγράφων που είχαν μαζί τους.

Υπό διερεύνηση οι αιτίες - Φτάνουν συγγενείς

«Είναι μία τραγωδία γιατί είναι νέοι άνθρωποι, δήλωσε από το νοσοκομείο της πόλης Τιμισοάρα», η πρέσβης της Ελλάδας στο Βουκουρέστι κ. Λιλη Ευαγγελία Γραμματίκα για το τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Η πρέσβης έκανε μία ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους που βρίσκονται στο σημείο, λέγοντας πως δυστυχώς στο τροχαίο αυτό, επτά νέοι άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και τρεις τραυματίστηκαν. Όπως είπε η πρέσβης, οι δύο είναι πιο σοβαρά, αλλά σε σταθερή κατάσταση και ο τρίτος σε γενικά πολύ καλή κατάσταση, παραμένει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση. Οι γιατροί θα ενημερώσουν για το πότε θα μπορεί να μετακινηθεί ο πολυτραυματίας και θα είναι ιατρική μεταφορά, είπε η ίδια.

Οι αιτίες του τροχαίου είναι υπό διερεύνηση από τις ρουμανικές αρχές, με τις οποίες συνεργαζόμαστε πολύ καλά, είπε η ίδια και τόνισε πως μέριμνα της πρεσβείας είναι ο επαναπατρισμός των επτά σορών των θυμάτων, το συντομότερο δυνατόν, αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες. Πιθανώς και αύριο, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε η πρέσβης, συγγενείς των θυμάτων που είχαν τη δυνατότητα, έχουν ήδη ταξιδέψει και βρίσκονται στην Τιμισοάρα.

Κλιμάκιο της πρεσβείας βρίσκεται από χθες στο σημείο, ενώ η συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές είναι εξαιρετική, όπως είπε η κ. Γραμματίκα. Δεν είναι ο ρόλος μας να κάνουμε διερεύνηση των αιτιών, ως ελληνική πρεσβεία, τόνισε η ίδια. Τέλος, εξέφρασε τα συλλυπητήρια όλης της πρεσβείας προς τις οικογένειες των θυμάτων.

