Σύνδεσμος φιλάθλων ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας: «Τα 3 αδέρφια μας που χάθηκαν άδικα - Καλό ταξίδι αετόπουλα»

Οι 3 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ από την Αλεξάνδρεια που σκοτώθηκαν στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία

Θρήνος επικρατεί στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας για τον Βασίλη, τον Κωνσταντίνο και τον Χρήστο, τρία νεαρά «αετόπουλα» που ήταν ενεργά μέλη του συνδέσμου φίλων του ΠΑΟΚ. Δε γνώριζαν όμως πως το ταξίδι στο μαύρο βαν που επιβιβάστηκαν για να κάνουν χιλιόμετρα για τον ΠΑΟΚ - όπως είχαν κάνει πολλές φορές στο παρελθόν - έμελλε να ήταν το τελευταίο τους.

Ο Βασίλης.

Ο νεαρός Χρήστος.

Με μια σπαρακτική ανάρτηση αποχαιρέτησε ο σύνδεσμος φιλάθλων ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας τους 3 φιλάθλους της ομάδας που κατάγονταν από την περιοχή και έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους το μεσημέρι της Τρίτης 27 Ιανουαρίου στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

«Τα 3 αδέρφια μας που χάθηκαν τόσο άδικα. Καλό ταξίδι αετόπουλα», έγραφε η ανάρτηση του συνδέσμου φιλάθλων ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας, συνοδευόμενη από μια φωτογραφία των τριών θυμάτων που τους δείχνει αγκαλιασμένους, χαμογελαστούς και γεμάτους ζωή.

