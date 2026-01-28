Ιβάν Σαββίδης: Καλύπτει όλα τα έξοδα των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, θα καλύψει προσωπικά και εξ' ολοκλήρου τα έξοδα που αφορούν τα θύματα της τραγωδίας, ως μία ελάχιστη για τον ίδιο πράξη στήριξης.

O Ιβάν Σαββίδης αλλά και ολόκληρη η οικογένεια του ΠΑΟΚ, είναι συντετριμμένη μετά τον άδικο χαμό επτά «αετόπουλων» που έχασαν τη ζωή τους στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης 27 Ιανουαρίου στη Ρουμανία.

Διαβάστε επίσης