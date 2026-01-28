Ιβάν Σαββίδης: Καλύπτει όλα τα έξοδα των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ
Κίνηση ανθρωπιάς από τον «ισχυρό άνδρα» της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη
Ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, θα καλύψει προσωπικά και εξ' ολοκλήρου τα έξοδα που αφορούν τα θύματα της τραγωδίας, ως μία ελάχιστη για τον ίδιο πράξη στήριξης.
O Ιβάν Σαββίδης αλλά και ολόκληρη η οικογένεια του ΠΑΟΚ, είναι συντετριμμένη μετά τον άδικο χαμό επτά «αετόπουλων» που έχασαν τη ζωή τους στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης 27 Ιανουαρίου στη Ρουμανία.
