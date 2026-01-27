Σαββίδης για τροχαίο με φιλάθλους ΠΑΟΚ:Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών

Στιγμές πένθους βιώνει ο οργανισμός του ΠΑΟΚ, έπειτα από τον χαμό 7 φιλάθλων του που ταξίδευαν με μίνι βαν με τελικό προορισμό τη Γαλλία για να βρεθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας στην αναμέτρηση της 8ης αγωνιστική της League Phase του Uefa Europa League, απέναντι στη Λυών.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης προχώρησε σε ανακοίνωση για το τραγικό δυστύχημα που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά ολόκληρη τη χώρα, που μουδιασμένη παρακολουθεί τις εξελίξεις και αναζητά τα νεότερα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη:

«Μία ανείπωτη τραγωδία χτύπησε σήμερα την πόρτα μας. Είμαι συντετριμμένος για την τόσο άδικη απώλεια νέων ανθρώπων, φιλάθλων της αγαπημένης μας ομάδας, που ταξίδευαν για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ μας.



Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους. Αυτά τα παιδιά, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, είναι δικά μας παιδιά, είναι μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Kι εμείς κάνουμε τα πάντα για την οικογένειά μας και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο. Η σκέψη μου είναι με τους δικούς τους ανθρώπους. Προσεύχομαι να πάνε όλα καλά για όσους τραυματίστηκαν και δίνουν κρίσιμη μάχη αυτές τις ώρες.

Ιβάν Σαββίδης»