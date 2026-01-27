Μαρινάκης για το τροχαίο δυστύχημα με τους 7 φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Δεν υπάρχουν λόγια

Μέσω ανάρτησης στα social media ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, εξέφρασε τη θλίψη του για το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία.

Ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για συγκλονιστικές εικόνες, μεταφέροντας τη συμπαράσταση της κυβέρνησης προς τους οικείους των θυμάτων και την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Η ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη

Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι από τις εικόνες που έρχονται από τη Ρουμανία. Δεν υπάρχουν λόγια. Θέλω να εκφράσω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους, στην ομάδα του ΠΑΟΚ και να ευχηθώ, μόνο δύναμη στους τραυματίες.

