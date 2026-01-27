Το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη για την τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Την οδύνη του για τον αδόκητο θάνατο των φιλάθλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία εκφράζει με ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για ένα «τρομακτικό τροχαίο».



«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το τρομακτικό τροχαίο στη Ρουμανία με νεκρούς Έλληνες φιλάθλους, που ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας. Συλλυπητήρια στις οικογένειες τους και στον ΠΑΟΚ», αναφέρει στην ανάρτηση ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Μήνυμα συμπαράστασης και οδύνης ανήρτησε και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος αναφέρει:



«Δεν έχω λόγια. Μαύρη μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δύναμη στον ΠΑΟΚ. Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων».

