ΠΑΕ Παναθηναϊκός για δυστύχημα με φιλάθλους ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: «Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι»
Συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τα θύματα της τραγωδίας στη Ρουμανία.
Ανείπωτος θρήνος μετά από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στη Ρουμανία με θύματα οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ταξίδευαν στη Γαλλία για το παιχνίδι των «ασπρόμαυρων» με τη Λιόν στο Europa League.
Μετά τη δυσάρεστη αυτή είδηση η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε το δικό της συλλυπητήριο μήνυμα.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ που μετέβαιναν οδικώς στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το θλιβερό γεγονός. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει…».
