Συλληπητήρια Τασούλα για το τροχαίο δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

Τα συλληπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα το τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα με φιλάθλους της ομάδας του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Η απροσδόκητη απώλεια ανθρωπίνων ζωών σε μια στιγμή χαράς όπως είναι η στήριξη μιας αθλητικής ομάδας μόνο οδύνη μπορεί να προκαλέσει. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήριά στις οικογένειές των θυμάτων και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», ήταν το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Νωρίτερα ανάρτηση έκανε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζοντας πως βαθιά συγκλονισμένος πληροφορήθηκε για το δυστύχημα.

«Βαθιά συγκλονισμένος πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε 7 νέους συμπατριώτες μας. Η ελληνική κυβέρνηση και η Πρεσβεία μας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη.

Τούτες τις δύσκολες στιγμές, μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Με κοινή την ευχή οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους».

