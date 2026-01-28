ΠΑΟΚ: Τα σενάρια του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία

Πιστοί οπαδοί του ΠΑΟΚ που ακολουθούσαν το «Δικέφαλο του Βορρά» σε Ελλάδα και Ευρώπη, προκειμένου να βρεθούν δίπλα στην αγαπημένη τους ομάδα. Αυτά είναι τα θύματα της τραγωδίας που γράφτηκε χθες το μεσημέρι έξω από την Τιμισοάρα της Ρουμανίας με απολογισμό επτά νεκρούς και τρεις τραυματίες.

Στο μαύρο βαν επέβαινε ο 31χρονος, Χρήστος, από την Πολίχνη Θεσσαλονίκης, ένα ιδιαίτερα αγαπητό παιδί στις δυτικές συνοικίες της πόλης όπου είχε εργαστεί σε διάφορα καταστήματα εστίασης.

Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, Άρης Ζωγράφος ανέφερε στο Mega ότι η «διαδικασία του Lane Assist αν θέλετε ακυρώνεται, μια και διαπιστώσαμε ότι ο οδηγός και στις δύο περιπτώσεις είχε βγάλει φλας. Το φλας είναι αυτό το οποίο απενεργοποιεί το Lane Assist για να μπορέσει ο οδηγός να κάνει προσπέραση ή να αλλάξει λωρίδα».

Μία άλλη σκέψη που περνάει από το μυαλό ειδικών, είναι ο οδηγός να αντιμετώπισε κάποιο ξαφνικό πρόβλημα υγείας και να έχασε τον έλεγχο του βαν, σε έναν δρόμο ούτως ή άλλως άκρως επικίνδυνο.

«Όταν αυτό διαταράσσεται, είτε επειδή κάποιος τον σκούντηξε, είτε επειδή γύρισε απότομα και έφυγε η θέση του από το κάθισμα, ο ίδιος ο ανθρώπινος οργανισμός θέλει να επαναφέρει τον οδηγό σε θέση ισορροπίας. Άρα λοιπόν αυτή η κίνηση, η αν θέλετε η ελάχιστη κίνηση των δέκα μοιρών στο τιμόνι, μπορεί να δημιούργησε αυτό το οποίο δημιούργησε».

«Το τρίτο, είναι κλατάρισμα μπροστινού ελαστικού και το τέταρτο είναι ίσως μία ριπή ανέμου, η οποία για κάποιο λόγο διαμόρφωσε αυτό το σκηνικό».

Οι Αρχές της Ρουμανίας υποστηρίζουν από χθες ότι κατά πάσα πιθανότητα το μοιραίο βαν είχε συγκρουστεί νωρίτερα με το βυτιοφόρο κατά τη διάρκεια της προσπέρασης που επιχείρησε, χωρίς αυτό να έχει καταγραφεί στο βίντεο.

Κάτι τέτοιο πάντως φαίνεται πλέον να μην συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Το βανάκι αρχίζει να στρίβει δεξιά και στη συνέχεια παίρνει ανεξήγητα κατεύθυνση προς τα αριστερά. Αυτή η αλλαγή πορείας που έχει καταγραφεί στο βίντεο, απομακρύνει το ενδεχόμενο μίας προγενέστερης σύγκρουσης του μοιραίου βαν με το βυτιοφόρο.

Ειδικοί εκτιμούν στο Mega ότι το μαύρο βανάκι είχε αναπτύξει ταχύτητα κοντά στα 90 χιλιόμετρα την ώρα για να κάνει την προσπέραση του βυτιοφόρου, που αρχικά προπορευόταν με ταχύτητα που υπολογίζεται στα 70 με 80 χιλιόμετρα την ώρα.

Ο οδηγός φαίνεται να έχει ανάψει το δεξί φλας για να επαναφέρει το όχημα στο ρεύμα κυκλοφορίας του, όμως αμέσως μετά φαίνεται να ανάβει το αριστερό και να χάνεται ο έλεγχος.

Σε έναν δρόμο επικίνδυνο, γεμάτο λακκούβες, με την ορατότητα να είναι περιορισμένη λόγω της ομίχλης. Παρόλα αυτά, ειδικοί εκτιμούν πως το κόκκινο φορτηγό στο αντίθετο ρεύμα φαινόταν και, όπως λένε, είναι απίθανο να μην το είδε ο οδηγός του βαν και να προχώρησε σε λάθος εκτίμηση.

«Όταν βγάλουμε αριστερό ή δεξί φλας, το Lane Assist στην ουσία απενεργοποιείται. Απενεργοποιείται διότι διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να αλλάξουμε ούτε κατεύθυνση, ούτε ρεύμα κυκλοφορίας. Και βέβαια αυτό το οποίο πρέπει να ξέρει ο καθένας είναι ότι δεν μπλοκάρει. Απλά στιγμιαία σου δίνει την αίσθηση ότι κάτι πρέπει να κάνεις».

Από την διαγράμμιση του δρόμου φαίνεται πως η προσπέραση στο συγκεκριμένο σημείο επιτρεπόταν. Το όριο ταχύτητας ήταν 100 χιλιόμετρα την ώρα και αυτό φαίνεται από τις πρώτες αναλύσεις να μην είχε υπερβεί κανένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα.

«Οι οδηγοί οι οποίοι έχουν εμπειρία, αυτό το ξεμπλοκάρισμα μπορούν να το κάνουνε σε δέκατα του δευτερολέπτου, με μία πολύ μικρή κίνηση του τιμονιού, λιγότερο από δύο μοίρες».

Η Ελληνίδα πρέσβης επισκέφτηκε το νοσοκομείο, συνομίλησε με τους τραυματίες και ενημερώθηκε για την πορεία της υγείας τους. Όπως επισημάνθηκε, τουλάχιστον ένας από τους νεαρούς που διασώθηκαν αναμένεται να μπορέσει να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν το δυστύχημα.

Από την πλευρά του, ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων, που νοίκιασε το βαν στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, σημειώνει:

«Έχει όλα τα έγγραφα το συγκεκριμένο όχημα, όλες τις προϋποθέσεις μετακίνησης. Δεν υπάρχει το συγκεκριμένο εργαλείο (lane assist) σε αυτό το μοντέλο», καταλήγει.