Ρουμανία: Επιστρέφει στην Ελλάδα ο ένας τραυματίας - Εξιτήριο πήρε ο άλλος οπαδός του ΠΑΟΚ
Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στην Ελλάδα επιστρέφει για νοσηλεία ο ένα εκ των τριών τραυματιών της τραγωδίας στην Τιμισοάρα στη Ρουμανία με επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ, για να συνεχίσει τη νοσηλεία του.
Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του, ωστόσο κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί στην Ελλάδα.
Αντίθετα, εξιτήριο πήρε ο έτερος τραυματίας, καθώς δεν είχε σοβαρά τραύματα και θα επιστρέψει στη χώρα μας.
Τέλος, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, στο χειρουργείο βρίσκεται ο τρίτος οπαδός του ΠΑΟΚ, καθώς δεν μπορεί να μετακινηθεί και θα παραμείνει στην Τιμισοάρα. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:59 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τσιμίκας: «Δεν έχω λόγια για την τραγωδία των οπαδών του ΠΑΟΚ»
19:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εξαφανίστηκε 14χρονος από δομή φιλοξενίας
21:32 ∙ LIFESTYLE
Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Παυλής παλεύει για τη ζωή του
14:25 ∙ LIFESTYLE