Ανατριχίλα: Απόφαση των συνδέσμων του ΠΑΟΚ να υποδεχθούν τις επτά σορούς στο αεροδρόμιο

Την Πέμπτη (29/1) θα φτάσουν στην Ελλάδα τα επτά αδικοχαμένα «αετόπουλα». Οι σοροί των φίλων του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στην Ρουμανία, κάνοντας το ταξίδι με προορισμό τη Γαλλία για να παρακολουθήσουν το ματς με τη Λιόν. Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Οι σοροί θα φτάσουν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» με C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας. Εκεί όπως αποφασίστηκε, θα βρίσκονται μέλη των συνδέσμων του ΠΑΟΚ. Για να πουν ένα ξεχωριστό «αντίο» στους συνοπαδούς τους που έχασαν τη ζωή τους.

Η ανακοίνωση των Συνδέσμων:

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΦΙΛΩΝ ΠΑΟΚ

Μην μπορώντας να πιστέψουμε ακόμα στο τραγικό δυστύχημα με την απώλεια των συνοπαδών μας και προσπαθώντας να μαζέψουμε τα κομμάτια μας ανακοινώνουμε σε όλο το οπαδικό και φίλαθλο κίνημα του ΠΑΟΚ καθώς επίσης και όλο τον απλό κόσμο ότι αύριο το απόγευμα αναμένουμε τον επαναπατρισμό των 7 αδερφών μας με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας . Δίνουμε ραντεβού λοιπόν στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις (θα ανακοινωθεί αύριο πρωί) αποκλειστικά με μηχανάκια για να συνοδεύσουμε τις σορούς των αδερφών μας έως το γήπεδο της Τούμπας. Για όσους δεν έχουν μηχανές το ραντεβού δίνεται έξω από το πέταλο της θύρα 4 στις (θα ανακοινωθεί αύριο πρωί) ώστε να τους υποδεχθούμε για τελευταία φορά .

Καλό παράδεισο και στον όγδοο φίλο της ομάδας που έχασε τη ζωή του μαθαίνοντας τα τραγικά νέα .

ΑΔΕΡΦΙΑ ΖΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΤΕ».

