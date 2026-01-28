Champions League: Συγκινητικό πανό οπαδών του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ για τραγωδία στην Ρουμανία

Οι φίλαθλοι των «ερυθρόλευκων», που έχουν κατακλύσει την ολλανδική πρωτεύουσα για τον «τελικό» πρόκρισης στα play offs του Champions League (22:00), προχώρησαν σε μια ιδιαίτερα συγκινητική κίνηση.

Συγκεκριμένα, συγκεντρωμένοι σε κεντρική πλατεία του Άμστερνταμ, ύψωσαν πανό με το μήνυμα «Πετάξτε ψηλά αετοί», τιμώντας τη μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους την Τρίτη (27/01) σε τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού μαζεύτηκαν από νωρίς στο κέντρο της πόλης, δημιουργώντας έντονη ατμόσφαιρα με συνθήματα, πριν ξεκινήσουν οργανωμένη πορεία προς την «Johan Cruyff Arena», όπου θα πάρουν θέση στις εξέδρες για τη σπουδαία αναμέτρηση απέναντι στον Άγιαξ.

