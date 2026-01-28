Τραγωδία στη Ρουμανία: Προσπάθεια επαναπατρισμού των σορών των οπαδών του ΠΑΟΚ για την Πέμπτη

Εικόνες από το σημείο στο οποίο διαδραματίστηκε το μοιραίο τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Προσπάθεια για άμεσο επαναπατρισμό των σορών των φίλων του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στην Τιμισοάρα, κάνει το ελληνικό προξενείο της Ρουμανίας.

Όπως δήλωσε στο Newsbomb.gr η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία, Ευαγγελία Γραμματίκα γίνεται συντονισμός ώστε να γίνει αύριο ο επαναπατρισμός των σορών, τα πιστοποιητικά θανάτου εκδίδονται σταδιακά στην πόλη Λουγκόζ, που απέχει οδικώς μια ώρα από την Τιμισοάρα.

Στη διαδικασία είναι παρών ο πρόξενος την Ελλάδας και μετακινείται οδικώς από τον τόπο της τραγωδίας στο Λουγκόζ. Μάλιστα, για να συνταχθεί το πιστοποιητικό θανάτου πρέπει να έχει διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή. Παραλλήλως γίνεται η ταυτοποίηση των νεκρών, δηλαδή μιλάμε για μια τριπλή διαδικασία.

