Τραγωδία στη Ρουμανία: Προσπάθεια επαναπατρισμού των σορών των οπαδών του ΠΑΟΚ για την Πέμπτη
Τι ανέφερε στο Newsbomb η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία, Ευαγγελία Γραμματίκα
Προσπάθεια για άμεσο επαναπατρισμό των σορών των φίλων του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στην Τιμισοάρα, κάνει το ελληνικό προξενείο της Ρουμανίας.
Όπως δήλωσε στο Newsbomb.gr η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία, Ευαγγελία Γραμματίκα γίνεται συντονισμός ώστε να γίνει αύριο ο επαναπατρισμός των σορών, τα πιστοποιητικά θανάτου εκδίδονται σταδιακά στην πόλη Λουγκόζ, που απέχει οδικώς μια ώρα από την Τιμισοάρα.
Στη διαδικασία είναι παρών ο πρόξενος την Ελλάδας και μετακινείται οδικώς από τον τόπο της τραγωδίας στο Λουγκόζ. Μάλιστα, για να συνταχθεί το πιστοποιητικό θανάτου πρέπει να έχει διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή. Παραλλήλως γίνεται η ταυτοποίηση των νεκρών, δηλαδή μιλάμε για μια τριπλή διαδικασία.