Λουτσέσκου: «Πρέπει να δείξουμε πως είμαστε κοντά στις οικογένειες»

Το σοκ, η θλίψη και το πένθος, δεν επιτρέπουν σε κανέναν στον ΠΑΟΚ να ασχοληθεί ιδιαίτερα με το ματς κόντρα στη Λιόν. Η ομάδα είναι στη Γαλλία ενόψει του αγώνα της Πέμπτης και ο Ράζβαν Λουτσέσκου μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Όπως ξεκαθάρισε, πρέπει η ομάδα του να δείξει στις οικογένειες πως είναι δίπλα τους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, μετά το τραγικό δυστύχημα και τους επτά νεκρούς στη Ρουμανία.

Οι δηλώσεις του Ράζβαν Λουτσέσκου:

Για το ότι ο ΠΑΟΚ παίζει για τους οπαδούς του και πώς μπορεί να προετοιμαστεί ένας τέτοιος αγώνας: «Νομίζω είναι μία πολύ δύσκολη κατάσταση, αν όχι η πιο δύσκολη. Κάτι που επηρεάζει την ομάδα. Από την άλλη να αφήσουμε τα πάντα εκτός για να παίξουμε ένα ματς και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Να παίξουμε και για αυτά τα παιδιά. Ο ΠΑΟΚ είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, μία οικογένεια που δεν το καταλαβαίνει κάποιος εκτός αυτού. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ, σε αυτή την κατάσταση, να γεμίσουμε το μυαλό μας και να παίξουμε και για αυτούς».

Για την αντίδραση που δείχνει πάντα ο ΠΑΟΚ και πως περιμένει την ομάδα του: «Έπρεπε να έρθουμε εδώ με χαρά και ενθουσιασμό. Να παίξουμε ως μία ομάδα που έχει προκριθεί και να παλέψουμε για το πλασάρισμα της θέσης. Δυστυχώς είμαστε σε μία δύσκολη και βαριά ατμόσφαιρα. Πρέπει να σημειώσω πώς είναι πολύ περίπλοκη η κατάσταση για μας, αλλά σε πιο δύσκολη κατάσταση βρίσκονται οι οικογένειες. Πρέπει να δείξουμε σε αυτές τις οικογένειες ότι είμαστε κοντά τους. Να δείξουμε με τον τρόπο μας πώς η ζωή προχωράει, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν θα μιλήσω πολύ για το ποδόσφαιρο, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι γνωρίζουμε πώς θα είναι δύσκολος αντίπαλος, όμως έχουμε δύναμη και ότι πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε αυτή τη λύπη σε έξτρα δύναμη».