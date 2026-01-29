ΠΑΟΚ: Ο πατέρας του άτυχου Δημήτρη είχε σκοτωθεί και αυτός στον ίδιο δρόμο στη Ρουμανία

Οι 3 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ από την Αλεξάνδρεια που σκοτώθηκαν στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία

Αρχαία τραγωδία θυμίζει η ιστορία του Δημήτρη, ενός εκ των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκε στο πολύνεκρό τροχαίο στη Ρουμανία.

Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των επτά Ελλήνων οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στο Λουγκόι της Ρουμανίας, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειές τους και ολόκληρη την φίλαθλη κοινότητα.

Το όχημα είχε ξεκινήσει από την Ελλάδα με προορισμό τη Λιόν της Γαλλίας για τον ευρωπαϊκό αγώνα του «δικεφάλου του Βορρά». Όπως φαίνεται στο σοκαριστικό βίντεο, ο οδηγός φαίνεται ότι προσπάθησε να κάνει προσπέραση, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να συγκρουστεί με το βαρύ όχημα που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας ο χρόνος μοιάζει να έχει παγώσει. Ολόκληρη η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από την απώλεια των τριών φίλων, του Κώστα, του Δημήτρη και του Βασίλη.

Ο πατέρας του Δημήτρη όπως επιβεβαιώνουν συγγενείς τους έχασε τη ζωή σε τροχαίο στο ίδιο σημείο. Ο θείος αρχικά ανέφερε ότι Δημήτρης με άλλους φίλους του πήγαινε τακτικά εκδρομές για να παρακολουθήσει την αγαπημένη ομάδα του. «Το βανάκι το οδηγούσε κάποιος από την παρέα. Ο πατέρας είχε φύγει με την νταλίκα σε δρόμο στη Ρουμανία. Το παιδί μεγάλωσε ορφανό. Ήταν μοναχοπαίδι. Ζούσε τα τελευταία χρόνια με τη μητέρα του στη Θεσσαλονίκη».

Η έρευνα για τα αίτια

Την ίδια ώρα, πραγματογνώμονες εξετάζουν καρέ καρέ το υλικό από το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία, προσπαθώντας να ρίξουν φως στα αίτια του αδιανόητου δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο οδηγός του βαν πραγματοποιεί νόμιμη προσπέραση και ανάβει το δεξί φλας για να επιστρέψει στη λωρίδα του, κάτι που όμως δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει.

Όπως ανέφερε στο Mega ο πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων Παναγιώτης Μαδιάς, «φαίνεται να βλέπει τον κίνδυνο να έρχεται κατά πάνω του, ωστόσο δεν διακρίνεται κάποιος ελιγμός επαναφοράς, παρότι υπήρχε περιθώριο».

Σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες, οι ειδικοί δεν εντοπίζουν πρόβλημα ορατότητας λόγω ομίχλης. Όπως σημειώνεται, το βαν βρισκόταν με το μεγαλύτερο μέρος του όγκου του στην αντίθετη λωρίδα και θα έπρεπε άμεσα να περιοριστεί και να επανέλθει.

