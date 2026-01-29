ΠΑΟΚ: Έφτασαν στη Θεσσαλονίκη οι τραυματίες - Στο «Παπαγεωργίου» για νοσηλεία οι δύο οπαδοί

Στη Θεσσαλονίκη προσγειώθηκε το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ περίπου μιάμιση ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, μεταφέροντας τους δύο εκ των τριών τραυματιών που επιβίωσαν του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία.

Οι δύο νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ θα διακομισθούν με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου για να συνεχιστεί η νοσηλεία τους, καθώς ακόμη δεν είναι σε θέση να λάβουν εξιτήριο.

Δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ εισήλθαν στην πίστα του αεροδρομίου «Μακεδονία» και παρέλαβαν τους δύο τραυματίες, οι οποίοι φέρουν ελαφρύτερα τραύματα σε σχέση με τον τρίτο διασωθέντα του μοιραίου μίνι βαν, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον αυχένα και χρίζει περαιτέρω νοσηλείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

Μετά τις 15:30 η πτήση για την επιστροφή των σορών

Το απόγευμα της Πέμπτης, αναμένεται να αναχωρήσει και το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας που θα μεταφέρει τις σορούς των επτά νεαρών που πλήρωσαν με την ίδια τους τη ζωή την αγάπη για τον «δικέφαλο του βορρά».

Πριν αναχωρήσει το ελληνικό αεροσκάφος, θα τελεστεί λειτουργία από τον Αρχιεπίσκοπο της Τιμισοάρα. Στο αεροδρόμιο Μακεδονία, αναμένεται πλήθος κόσμου, καθώς οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχουν κάνει κάλεσμα για μηχανοκίνητη πορεία.

Παράλληλα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αφού η UEFA δεν έκανε αποδεκτό το αίτημά της για αναβολή του αγώνα με τη Λιόν, συμβουλεύει τους οπαδούς του που θα βρεθούν στις εξέδρες των Γάλλων, να μην φέρουν διακριτικά του «δικέφαλου του βορρά».

Τέλος, οι κηδείες των νεκρών οπαδών, θα ξεκινήσουν αύριο, με δύο εξ αυτών να τελούνται στους τόπους κατοικίας τους.

