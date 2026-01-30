Καμπανός: Όσοι ανάψουν κερί στη μνήμη του Άλκη, να το κάνουν και για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

Με τον δικό του τρόπο ο πατέρας του Άλκη Καμπανού, Αριστείδης, αποδίδει φόρο τιμής στα θύματα της τραγωδίας της Ρουμανίας 

Newsbomb

Καμπανός: Όσοι ανάψουν κερί στη μνήμη του Άλκη, να το κάνουν και για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με αφορμή τον θάνατο των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ στο τραγικό δυστύχημα, που σημειώθηκε στη Ρουμανία και τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από τη δολοφονία του γιου του, Άλκη Καμπανού, την ερχόμενη Κυριακή ο Αριστείδης Καμπανός έστειλε το δικό του μήνυμα, μιλώντας στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Μέρα με Χρώμα».

«Δυστυχώς τις τελευταίες ημέρες βιώσαμε αυτά τα άσχημα γεγονότα και με το εργοστάσιο στη Βιολάντα και με τους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Αγαπούσαν την ομάδα τους, ήθελαν να δουν τον αγώνα και έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Είναι άσχημο να χάνονται ζωές νέων με αυτόν τον τρόπο. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να δώσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, δύναμη, κουράγιο και να πούμε μία ευχή, που στο τέλος ίσως καταντήσει γραφική “όχι πλέον άλλα θύματα στον χώρο του αθλητισμού”», σημείωσε αρχικά ο Αριστείδης Καμπανός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια παλεύει για την εξάλειψη της οπαδικής βίας.

“Ήθελα να βλέπω κασκόλ και των άλλων ομάδων στον χώρο μνήμης στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, κασκόλ του Άρη, του Ηρακλή και των υπόλοιπων για να αποτίσουν φόρο τιμής στους οπαδούς, που έχασαν τη ζωή τους. Να πω μπράβο σε αυτούς, που βλέπουν πιο μπροστά από τις παρωπίδες, που τους δημιουργούν οι ομάδες. Η δομή Εις το Όνομα του Άλκη έχει απευθύνει κάλεσμα για αύριο το βράδυ για το μνημείο του Άλκη, όπου πολύς κόσμος θέλει να δώσει το «παρών»”.

Μάλιστα, ο πατέρας του αδικοχαμένου φοιτητή κάλεσε τους πολίτες να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη του γιου του αλλά και στη μνήμη των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ.

Εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του Άλκη Καμπανού

Το 4ο Γυμνάσιο Χαριλάου Θεσσαλονίκης πρόκειται να πραγματοποιήσει Εθελοντική Αιμοδοσία στη μνήμη του Άλκη Καμπανού, τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, στον ισόγειο χώρο του 4ου Γυμνασίου, στην οδό Άλκη Καμπανού 23 (γωνία με Πλαστήρα),τις ώρες 09:00-13:00.

Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί ύψιστη προσφορά προς κάθε άνθρωπο και πολύτιμο τρόπο υποστήριξης του πανανθρώπινου δικαιώματος στη ζωή.

Στην μνήμη του Άλκη, το 4ο Γυμνάσιο Χαριλάου έκανε και φέτος κάλεσμα σε εθελοντική αιμοδοσία με σκοπό να σωθεί κάθε ανθρώπινη ζωή που έχει ανάγκη το αίμα.

Η υπεύθυνη της αιμοδοσίας, Παναγιώτα Κωνσταντινίδου έστειλε το δικό της μήνυμα για τη συγκεκριμένη δράση, κάλεσε τον Αριστείδη Καμπανό στην αιμοδοσία και τόνισε πως ελπίζει ότι ο Άλκης θα χαμογελά από εκεί ψηλά, βλέποντας αυτές τις πρωτοβουλίες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικοινωνία Γεραπετρίτη - Ρούμπιο για τον νέο γύρο Στρατηγικού Διαλόγου, στην Αθήνα

18:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ντάνιελ Μαντσίνι

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Καμπανός: Όσοι ανάψουν κερί στη μνήμη του Άλκη, να το κάνουν και για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

18:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Πότε θα γίνει η πληρωμή - Οι ημερομηνίες για όλα τα ταμεία

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσαν οι υπογραφές από CSG και ΕΑΣ για τη σύσταση της Hellenic Ammunition στο Λαύριο

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Επστάιν: Στη δημοσιότητα 3 εκατ. έγγραφα, περισσότερα από 2.000 βίντεο και 180.000 εικόνες της πολύκροτης υπόθεσης

18:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Απέκτησε τον 17χρονο Γκάμπριελ Κοντράσι

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πού θα είναι κλειστά στις 2 Φεβρουαρίου

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που η 16χρονη αγοράζει εισιτήριο για Φρανκφούρτη

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Σατανιστικές τελετές στον τάφο του φιλόσοφου David Hume - Τα σκοτεινά μηνύματα

18:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

S&P: «Βλέπει» ανάπτυξη 2,3% φέτος – Δυνατά σημεία και αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας

18:02LIFESTYLE

Μπρούκλιν Μπέκαμ: «Βροχή» τα σχόλια χλευασμού κάτω από συνταγή του για μακαρόνια...χωρίς μακαρόνια

18:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπανδρέου - Μάντζος προειδοποιούν για νέα οικονομική και κοινωνική κρίση λόγω προκλήσεων στο κράτος δικαίου

17:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Οι ημερομηνίες των αγώνων του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν

17:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μείωση φόρων σημαίνει αύξηση μισθών - Το είπαμε, το κάναμε!

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί ενδεχόμενα αντίποινα του Ιράν μπορεί να ρισκάρουν έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή

17:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Στην Ελλάδα ο Μούσα Σισοκό για να «κλείσει» η μεταγραφή

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Λουίτζι Μαντζόνε: Δεν αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή εάν καταδικαστεί για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Στα χέρια του επιλοχία εξερράγη η χειροβομβίδα που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Η παραμυθένια βιβλιοθήκη σε σοφίτα χωριού που κρύβει βιβλία και θησαυρούς του 18ου αιώνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Στα χέρια του επιλοχία εξερράγη η χειροβομβίδα που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που η 16χρονη αγοράζει εισιτήριο για Φρανκφούρτη

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ταξίδεψε για τη Φρανκφούρτη ώρες αφότου έφυγε από το σπίτι της - Βρίσκεται στη Γερμανία

19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

17:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυση Κωνσταντοπούλου σε Γεωργιάδη: «Αντιλαμβόνoμαι τον τρόμο που σας έχει προκαλέσει η Καρυστιανού - Θα σας εξαφανίσει» απαντά ο υπουργός

17:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κόκκινη» προειδοποίηση Τσατραφύλλια για «σοβαρή κακοκαιρία» - Πότε έρχονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

17:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Οι ημερομηνίες των αγώνων του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν μπορώ να το πιστέψω» - Η συγκλονιστική μαρτυρία εξαδέλφου θύματος

16:57ΚΟΣΜΟΣ

«Ήμουν ο τελευταίος άνθρωπος στο Τσέρνομπιλ - Δεν θα ξεχάσω ποτέ όσα είδα»

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Πολυτελές κρουαζιερόπλοιο εγκλωβίστηκε στον πάγο στα ανοιχτά της Ανταρκτικής - Βίντεο

16:44ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Διαβατήρια: Το ΣτΕ «φρενάρει» τις απορρίψεις λόγω παλιάς ταυτότητας

17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα 2026: Πότε πέφτει - Όλες οι αργίες και τα τριήμερα της χρονιάς

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λαχανικά από... χρυσάφι: Ποια είδη «καίνε» το οικογενειακό καλάθι

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από ληστεία στο Μενίδι - Έσυραν γυναίκα στο έδαφος για να της πάρουν την τσάντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ