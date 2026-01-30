Καμπανός: Όσοι ανάψουν κερί στη μνήμη του Άλκη, να το κάνουν και για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

Με αφορμή τον θάνατο των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ στο τραγικό δυστύχημα, που σημειώθηκε στη Ρουμανία και τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από τη δολοφονία του γιου του, Άλκη Καμπανού, την ερχόμενη Κυριακή ο Αριστείδης Καμπανός έστειλε το δικό του μήνυμα, μιλώντας στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Μέρα με Χρώμα».

«Δυστυχώς τις τελευταίες ημέρες βιώσαμε αυτά τα άσχημα γεγονότα και με το εργοστάσιο στη Βιολάντα και με τους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Αγαπούσαν την ομάδα τους, ήθελαν να δουν τον αγώνα και έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Είναι άσχημο να χάνονται ζωές νέων με αυτόν τον τρόπο. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να δώσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, δύναμη, κουράγιο και να πούμε μία ευχή, που στο τέλος ίσως καταντήσει γραφική “όχι πλέον άλλα θύματα στον χώρο του αθλητισμού”», σημείωσε αρχικά ο Αριστείδης Καμπανός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια παλεύει για την εξάλειψη της οπαδικής βίας.

“Ήθελα να βλέπω κασκόλ και των άλλων ομάδων στον χώρο μνήμης στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, κασκόλ του Άρη, του Ηρακλή και των υπόλοιπων για να αποτίσουν φόρο τιμής στους οπαδούς, που έχασαν τη ζωή τους. Να πω μπράβο σε αυτούς, που βλέπουν πιο μπροστά από τις παρωπίδες, που τους δημιουργούν οι ομάδες. Η δομή Εις το Όνομα του Άλκη έχει απευθύνει κάλεσμα για αύριο το βράδυ για το μνημείο του Άλκη, όπου πολύς κόσμος θέλει να δώσει το «παρών»”.

Μάλιστα, ο πατέρας του αδικοχαμένου φοιτητή κάλεσε τους πολίτες να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη του γιου του αλλά και στη μνήμη των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ.

Εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του Άλκη Καμπανού

Το 4ο Γυμνάσιο Χαριλάου Θεσσαλονίκης πρόκειται να πραγματοποιήσει Εθελοντική Αιμοδοσία στη μνήμη του Άλκη Καμπανού, τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, στον ισόγειο χώρο του 4ου Γυμνασίου, στην οδό Άλκη Καμπανού 23 (γωνία με Πλαστήρα),τις ώρες 09:00-13:00.

Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί ύψιστη προσφορά προς κάθε άνθρωπο και πολύτιμο τρόπο υποστήριξης του πανανθρώπινου δικαιώματος στη ζωή.

Στην μνήμη του Άλκη, το 4ο Γυμνάσιο Χαριλάου έκανε και φέτος κάλεσμα σε εθελοντική αιμοδοσία με σκοπό να σωθεί κάθε ανθρώπινη ζωή που έχει ανάγκη το αίμα.

Η υπεύθυνη της αιμοδοσίας, Παναγιώτα Κωνσταντινίδου έστειλε το δικό της μήνυμα για τη συγκεκριμένη δράση, κάλεσε τον Αριστείδη Καμπανό στην αιμοδοσία και τόνισε πως ελπίζει ότι ο Άλκης θα χαμογελά από εκεί ψηλά, βλέποντας αυτές τις πρωτοβουλίες.

Διαβάστε επίσης