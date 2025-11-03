Άλκης Καμπανός: «Τα ισόβια τα πήρα εγώ, οι άλλες μάνες είδαν τα παιδιά τους», δήλωσε η μητέρα του

Τι δήλωσε η μητέρα του Άλκη Καμπανού μετά την νέα αναβολή της δίκης για τη δολοφονία του στο Εφετείο

Άλκης Καμπανός: «Τα ισόβια τα πήρα εγώ, οι άλλες μάνες είδαν τα παιδιά τους», δήλωσε η μητέρα του
INTIME NEWS
«Σε αυτή τη δίκη, τα ισόβια τα πήρα εγώ, η μάνα του Άλκη, γιατί οι άλλες οι μάνες ήταν πάνω και έβλεπαν τα παιδιά τους», ανέφερε η Μελίνα Κακουλίδου, μητέρα του 19χρονου Άλκη Καμπανού, μετά την αναβολή που χορήγησε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης (για τις 23 Οκτωβρίου του 2026) στη δίκη για τη δολοφονία -με οπαδικά κίνητρα- του 19χρονου γιου της.

Σε δήλωσή της έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, η κ. Κακουλίδου ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη για το έγκλημα που διαπράχθηκε εις βάρος του Άλκη και «τα ισόβια να γίνουν ισόβια». Ερωτηθείσα για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί έξω από τα δικαστήρια, όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε με αντικείμενα σε άτομα που βρίσκονταν στα σκαλιά των δικαστηρίων, η μητέρα του Άλκη απέδωσε ευθύνες στις οικογένειες των δραστών. «Να μην κατηγορούμε πάντα την Πολιτεία για τα άσχημα που συμβαίνουν. Πρώτα είναι η οικογένεια- γι' αυτή τη σημερινή παρουσία τους ευθύνες έχουν οι οικογένειες τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τη δυσαρέσκειά του για τη νέα αναβολή στη δευτεροβάθμια δίκη (προηγήθηκε άλλη μία στις αρχές του τρέχοντος έτους), διατύπωσε ο Αριστείδης Καμπανός, πατέρας του αδικοχαμένου 19χρονου, εκφράζοντας την ελπίδα η επόμενη δικάσιμος θα είναι η οριστική. «Όσο καθυστερούμε, δημιουργείται η εντύπωση ότι δεν αποδίδεται σωστά η δικαιοσύνη», τόνισε.

Κληθείς να σχολιάσει τα πρωινά επεισόδια, αλλά και την ένταση που επικράτησε προς στιγμήν έξω από την δικαστική αίθουσα, ο κ. Καμπανός ανέφερε: «Δυστυχώς, υπάρχουν κάποιοι τιμητές των δολοφόνων του Άλκη. Τα παιδιά αυτά έχουν πάρει τον στραβό δρόμο. Κάποιοι άλλοι θα πρέπει να τους δείξουν ότι κάτι λάθος κάνουν. Δεν πρέπει να υπάρχουν τιμητές εγκλημάτων». Επισήμανε δε, ότι το έγκλημα με θύμα τον Άλκη έπρεπε να μας συνετίσει όλους ώστε να μην ξαναγίνει ανάλογο έγκλημα για διαφορετική ομάδα.

Με πληροφορίες από voria.gr, Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

