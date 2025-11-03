Επεισόδια στη Θεσσαλονίκη: Ανεγκέφαλοι θέλουν να συνεχίσουν τη βία, λέει ο πατέρας του Άλκη Καμπανού

Κάποιοι ανεγκέφαλοι θέλουν να συνεχίσουν τη βία, δήλωσε για τα επεισόδια έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης ο πατέρας του Άλκη Καμπανού.

Ο Αριστείδης Καμπανός ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη για το «ειδεχθές έγκλημα» που στοίχισε τη ζωή του γιου του. Σήμερα έχει οριστεί η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, ο οποίος έπεσε θύμα τυφλής οπαδικής βίας την 1η Φεβρουαρίου του 2022.

Κληθείς να σχολιάσει την ένταση που προηγήθηκε μπροστά από Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ο κ. Καμπανός έκανε λόγο για «ορισμένους ανεγκέφαλους που θέλουν να συνεχίσουν τη βία έξω από τα δικαστήρια».

Λίγη ώρα νωρίτερα, είχε φτάσει και η αστυνομική κλούβα με τους κατηγορούμενους - οπαδούς του ΠΑΟΚ. Από τους 12 που καταδικάστηκαν πρωτόδικα μετήχθησαν οι πέντε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποβληθούν αιτήματα αναβολής, τα οποία θα εξεταστούν από το δικαστήριο.

