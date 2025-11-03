Θεσσαλονίκη: Επεισόδια μεταξύ κουκουλοφόρων και ΜΑΤ έξω από τα δικαστήρια – Μία προσαγωγή

Μεγάλη ένταση νωρίς το πρωί της Δευτέρας (03/11) έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ανάμεσα σε δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και κουκουλοφόρων που κινήθηκαν προς το μέρος τους, λίγο πριν από την έναρξη της δίκης για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να απωθήσουν τα άτομα, κάνοντας χρήση του εξοπλισμού τους. Τελικά, λίγα λεπτά αργότερα, η κατάσταση εξομαλύνθηκε, με τις αστυνομικές δυνάμεις να προχωρούν σε μία προσαγωγή, σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα ενημέρωσης.

Αρχίζει σήμερα σε δεύτερο βαθμό η δίκη για τον Άλκη Καμπανό

Τριάμισι χρόνια έχουν περάσει από τη μέρα που δολοφονήθηκε ο 19άχρονος Άλκης και δύο χρόνια από το δικαστήριο.

Η δολοφονία του Άλκη Καμπανού έλαβε χώρα το βράδυ της Τρίτης 1 Φεβρουαρίου 2022 στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια βίαιας επίθεσης εις βάρος εκείνου και της παρέας του, από οργανωμένη ομάδα οπαδών.

Όπως προέκυψε από τη μετέπειτα έρευνα της Αστυνομίας, δεν υπήρχε καμία προηγούμενη σύνδεση των εμπλεκόμενων ατόμων.

Η δίκη σε πρώτο βαθμό ήταν μαραθώνια, μετρώντας πάνω από 50 συνεδριάσεις, με την ετυμηγορία του δικαστηρίου να ανακοινώνεται στα μέσα του Ιουλίου του 2023.

Έφεση κατά της απόφασης άσκησε ο τότε προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών, διαφωνώντας με τη μετατροπή της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από άμεσο σε ενδεχόμενο δόλο αλλά και την ενοχή τριών εκ των καταδικασθέντων ως συνεργοί.

Συνεπώς, οι κατηγορούμενοι θα δικαστούν στο Εφετείο εκ του μηδενός, δηλαδή πάλι για ανθρωποκτονία με δόλο, ενώ τρεις που καταδικάστηκαν ως συνεργοί, θα δικαστούν ο ένας ως ηθικός αυτουργός και οι δύο ως αυτουργοί, όπως είχε εισηγηθεί και η εισαγγελέας της έδρας.