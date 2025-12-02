Δολοφονία Άλκη Καμπανού: 20 μήνες φυλάκιση σε καταδικασμένο για λειτουργία συνδέσμου

Είκοσι μήνες φυλάκιση επέβαλε το Εφετείο σε έναν από τους καταδικασμένους για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, κρίνοντάς τον υπεύθυνο για τη λειτουργία παράνομης λέσχης οπαδών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο 26χρονος, ο οποίος εκτίει ήδη ποινή 27 ετών κάθειρξης για το φονικό του 19χρονου Άλκη την 1η Φεβρουαρίου 2022, κρίθηκε ένοχος για σειρά αδικημάτων. Η λέσχη, όπου μετά το έγκλημα είχαν βρεθεί διάφορα πολεμοφόδια σε αστυνομική έφοδο, λειτουργούσε χωρίς άδεια.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι ήταν ο υπεύθυνος του συνδέσμου, υποστηρίζοντας ότι τα κλειδιά του χώρου που βρέθηκαν στην κατοχή του, τα βρήκε τυχαία πάνω σε ένα τραπέζι. Δήλωσε ότι ήταν συχνός επισκέπτης για να παρακολουθεί αγώνες της ομάδας του, αλλά όχι εγγεγραμμένο μέλος.

Κατά την απολογία του, ο 26χρονος εξέφρασε τη μεταμέλειά του, λέγοντας: «Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω δεν θα συμμετείχα σε αυτή τη λέσχη».

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για λειτουργία λέσχης χωρίς άδεια, παράνομη οπλοκατοχή, κατοχή κροτίδων και άλλα συναφή αδικήματα, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας (σε πρώτο βαθμό η ποινή ήταν 4 έτη και 3 μήνες). Τέλος, η επιβληθείσα ποινή των 20 μηνών ανεστάλη για τρία έτη.

Η Πρόεδρος του Δικαστηρίου, απευθυνόμενη στον έγκλειστο, τον συμβούλεψε να είναι προσεκτικός στο μέλλον, λέγοντας: «Ένα παιδί δεν βρίσκεται ανάμεσά μας, το λέω και ανατριχιάζω».

