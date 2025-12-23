FBI: Πλαστό το σημείωμα Επστάιν στον παιδόφιλο Λάρι Νάσαρ με αναφορές στον Τραμπ

Τα αρχεία Επστάιν δημοσιεύονται κατά χιλιάδες με ευθύνη του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, ωστόσο επικρατεί ένα περίεργο αλαλούμ, καθώς τουλάχιστον μόνο σήμερα, υποχρεώθηκε σε δύο διαψεύσεις, για ένα ιδιόχειρο σημείωμα και ένα «βίντεο αυτοκτονίας».

Το FBI απορρίπτει ως πλαστή την επιστολή που φέρεται να έγραψε ο Τζέφρεϊ Επστάιν προς τον επίσης καταδικασμένο παιδόφιλο Λάρι Νάσαρ, στην οποία περιείχε έμμεσες αναφορές για τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Το FBI επιβεβαίωσε ότι αυτή η φερόμενη επιστολή από τον Τζέφρι Έπσταϊν προς τον Λάρι Νάσαρ είναι ΨΕΥΔΗΣ», έγραψε το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο X ώρες αφότου δεσμεύτηκε ότι «εξετάζει την εγκυρότητα αυτής της φερόμενης επιστολής».

The FBI has confirmed this alleged letter from Jeffrey Epstein to Larry Nassar is FAKE. The fake letter was received by the jail, and flagged for the FBI at the time. The FBI made this conclusion based on the following facts:



-The writing does not appear to match Jeffrey… — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) December 23, 2025

Ο Επστάιν φέρεται να έγραψε την επιστολή στον σεξουαλικό παραβάτη Λάρι Νάσαρ — πρώην γιατρό της εθνικής ομάδας γυμναστικής των ΗΠΑ, ο οποίος εκτίει εκατοντάδες χρόνια φυλάκισης για κακοποίηση κοριτσιών υπό τη φροντίδα του.

Υποτίθεται ότι γράφτηκε στη φυλακή το 2019, το περιεχόμενο περιελάμβανε έναν ισχυρισμό ότι «ο πρόεδρός μας» αγαπά «νεαρά, έφηβα κορίτσια». Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν πρόεδρος εκείνη την εποχή, αν και δεν υπήρχε ονομαστική αναφορά.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επικαλέστηκε διάφορους λόγους για το συμπέρασμά του, συμπεριλαμβανομένης μιας αναντιστοιχίας γραφής, μιας λανθασμένης διεύθυνσης επιστροφής στην οποία έλειπε ο αριθμός κρατουμένου του Επστάιν και μιας ταχυδρομικής σφραγίδας στη βόρεια Βιρτζίνια με ημερομηνία τρεις ημέρες μετά την αυτοκτονία του.

Η επιστολή

«Όπως γνωρίζετε πλέον, έχω ακολουθήσει τη «σύντομη διαδρομή» για το σπίτι», αναφέρει το ιδιόχειρο σημείωμα και συνεχίζει: «Καλή τύχη! Μοιραζόμασταν ένα πράγμα... την αγάπη και τη φροντίδα μας για τις νεαρές κοπέλες με την ελπίδα ότι θα έφταναν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους».

«Ο πρόεδρός μας μοιράζεται την αγάπη μας για τα νεαρά, έφηβα κορίτσια. Όταν περνούσε μια νεαρή καλλονή, του άρεσε να «αρπάζει σκ@@@», ενώ εμείς καταλήγαμε να αρπάζουμε προνύμφες στις τραπεζαρίες του συστήματος. Η ζωή είναι άδικη.»

Και καταλήγει με την υπογραφή «Δικός σας, J. Epstein» και ήταν γραμμένη προς «LN», που είναι τα αρχικά του Νάσαρ.

Ο καταδικασμένος σεξουαλικός παραβάτης κακοποίησε περίπου 300 αθλητές με το πρόσχημα της ιατρικής περίθαλψης.

Οι χρυσές Ολυμπιονίκες Σιμόν Μπάιλς, 28 ετών, και ΜακΚέιλα Μαρόνι, 30 ετών, ήταν ανάμεσα στα πολλά νεαρά θύματά του.

Το «βίντεο αυτοκτονίας» που αποσύρθηκε

Νωρίτερα, στην επίσημη ιστοσελίδα δημοσιεύθηκε ένα βίντεο το οποίο επίσης αποδείχθηκε fake. Υποτίθεται ότι έδειχνε τον Επστάιν τη στιγμή της αυτοκτονίας του μέσα στο κελί του.

Many accounts are circulating this video, which is claiming to show Jeffery Epstein committing suicide in his cell and that it was released by the DOJ.



This video is fake, and from a 5 year old 3D render on YouTube.



It was not released by the DOJ pic.twitter.com/894ADXebEe — Open Source Intel (@Osint613) December 22, 2025

Το βίντεο ωστόσο είναι από το 2020 όπως επισημάνθηκε από παρατηρητικούς χρήστες του διαδικτύου με συνέπεια να αποσυρθεί από την πλατφόρμα. Σύμφωνα με την έκθεση, το βίντεο προήλθε από μια επιστολή που έστειλε στους ερευνητές ένα άτομο που ζήτησε να επαληθεύσει το περιεχόμενό του, κάτι που προφανώς δεν έγινε πριν δημοσιευθεί.

