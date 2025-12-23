Euroleague: Πέρασε εύκολα από το Μόναχο η Χάποελ

Με απόλυτο έλεγχο του αγώνα από το ξεκίνημα έως το φινάλε, η Χαποέλ Τελ Αβίβ πέρασε εμφατικά από το Μόναχο, επικρατώντας της Μπάγερν με 82-72.

Euroleague: Πέρασε εύκολα από το Μόναχο η Χάποελ
Η ομάδα του Ισραήλ έμεινε μόνη στην κορυφή της Euroleague μετά από 18 αγωνιστικές, με ρεκόρ 13-5. Στον αντίποδα, η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς συνεχίζει την κατηφόρα, υποχωρώντας στο 5-13 και παραμένοντας προτελευταία στη βαθμολογία.

Οι παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη επέβαλαν τον ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά, «χτίζοντας» γρήγορα διψήφια διαφορά (19-8 στο 7’) και φτάνοντας ακόμη και στο +21 (62-41 στο 28’). Η Μπάγερν, αγνώριστη από τον Νοέμβριο και μετά, γνώρισε την 9η συνεχόμενη ήττα της, περιορίζοντας απλώς τη διαφορά στο τέλος για το τελικό 82-72.

Μπράιαντ (18π., 7ρ.) και Οτούρου (16π., 7ρ.) ξεχώρισαν για τη Χαποέλ, με τον Μπλέικνι να προσθέτει 12 πόντους. Για τους Γερμανούς, πρώτος σκόρερ ήταν ο Αντρέας Ομπστ με 18 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 14-21, 32-44, 46-64, 72-82

