Άνοιξε η Εθνική Οδός στη Ριτσώνα προς Θήβα και Κάστρο Βοιωτίας μετά το χάος με τις ουρές χιλιομέτρων

Έγινε το πρώτο βήμα προς αποκλιμάκωση της απελπιστικής κατάστασης που επικρατεί στην Αθηνών – Κορίνθου λόγω της εξόδου των εκδρομέων των Χριστουγέννων εν μέσω αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς δόθηκε στην κυκλοφορία το τμήμα της Εθνικής Οδού στη Ριτσώνα προς Θήβα και Κάστρο Βοιωτίας

Newsbomb

Άνοιξε η Εθνική Οδός στη Ριτσώνα προς Θήβα και Κάστρο Βοιωτίας μετά το χάος με τις ουρές χιλιομέτρων

Κίνηση στους δρόμους.

INTIME.
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κυκλοφοριακή «ασφυξία» επικρατεί από το πρωί της Τρίτης (23/12) στο εθνικό δίκτυο, καθώς οι εκδρομείς για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ήρθαν αντιμέτωποι με τα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες στον απόηχο των κινητοποιήσεών τους.

Λίγο πριν από τις 19:00, γνωστοποιήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία ότι δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της Εθνικής Οδού στη Ριτσώνα προς Θήβα και Κάστρο Βοιωτίας. Ωστόσο, εντοπίζεται ένα άλλο πρόβλημα από τις Αρχές, το οποίο καθυστερεί το άνοιγμα και των δύο λωρίδων σε όλο το μήκος.

Ορισμένα τρακτέρ έχουν μείνει στο ρεύμα καθόδου στο Κάστρο και στο ρεύμα ανόδου στη Θήβα αλλά οι ιδιοκτήτες τους έχουν απομακρυνθεί από το σημείο κι επομένως αναζητούνται ώστε να τα μετακινήσουν, σύμφωνα με πληροφορίες.

Οι πανοραμικές εικόνες από το Σχηματάρι, όπου η ουρά των οχημάτων είναι άνω των 15 χιλιομέτρων, είναι συγκλονιστικές.

Η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται μετ’ εμποδίων από τον Κηφισό και το ύψος της Καλλιθέας, αραιώνει από την Κηφισιά και «πιάνει» ξανά από το Σχηματάρι και τη διασταύρωση προς Αυλίδα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:15ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ δηλώνει ότι όποιος διαφωνεί μαζί του δεν θα γίνει ποτέ πρόεδρος της Fed

20:14ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Sivert Bakken: Ο 27χρονος πρωταθλητής Ευρώπης στο δίαθλο βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο ξενοδοχείου

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Ουαλία: Εκατοντάδες βικτωριανά παπούτσια ξεβράστηκαν σε παραλία - Δείτε φωτογραφίες

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 14χρονου μαθητή με αυτοσχέδιο μαχαίρι έξω από σχολείο

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Συγχαρητήρια για το νέο κατώτατο σημείο» - Οι ρωσικοί λύκοι, οι τάρανδοι και τα «γουρουνάκια»

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Υπάρχει λύση για τις ουρές χιλιομέτρων; Σύμβουλος οδικής κυκλοφορίας αναλύει στο Newsbomb - Τι προτείνει για τους εκδρομείς

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συγκέντρωση και μηχανοκίνητη πορεία από αγροτοκτηνοτρόφους

19:46ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT, Ζαλγκίρις - Παναθηναϊκός AKTOR: Η κρίσιμη «μάχη» για την Euroleague

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: Επιβάτες πηδούν από το αεροπλάνο επειδή δεν υπήρχε σκάλα – Δείτε βίντεο

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Αναβολή της «Νύχτας των Ευχών» λόγω καιρού αποφάσισε ο δήμος Αθηναίων

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Ράσελ Μπραντ: Αντιμέτωπος με νέες κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καλαμάτα: Θρίλερ με τον θάνατο βρέφους στο κρεβάτι των γονιών του - «Δεν μας λέει τίποτα ο πατέρας, δεν μας μιλάει», λένε συγγενείς του ζευγαριού

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Τα 5+1 πράγματα που πρέπει να κάνουν οι εκδρομείς πριν ξεκινήσουν την έξοδο των Χριστουγέννων

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» η Αττική Οδός - Πού παρατηρούνται καθυστερήσεις μέχρι και 25 λεπτά

19:20LIFESTYLE

«Όχι δεν μπορώ με αυτόν»: Γιατί ο Στίβεν Σπίλμπεργκ «σκοτώθηκε» με τον Μπεν Άφλεκ - Το άγνωστο περιστατικό στην πισίνα

19:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Μαρία Συρεγγέλα προχωρά σε νομικές ενέργειες κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου

19:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζαλγκίρις Κάουνας - Παναθηναϊκός AKTOR: Γκριγκόνις και Σαμοντούροβ εκτός δωδεκάδας

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Απο παρακαμπτήριους οδούς η κίνηση των οχημάτων στον κόμβο της Νίκαιας

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη 65χρονης στο Κολωνάκι που πουλούσε είδη «μαϊμού»

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε η Εθνική Οδός στη Ριτσώνα προς Θήβα και Κάστρο Βοιωτίας μετά το χάος με τις ουρές χιλιομέτρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε η Εθνική Οδός στη Ριτσώνα προς Θήβα και Κάστρο Βοιωτίας μετά το χάος με τις ουρές χιλιομέτρων

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: «Βάσανο» για χιλιάδες εκδρομείς, ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία - Δημογλίδου: «Μόνο οι αγρότες των Μαλγάρων ήταν συνεργάσιμοι»

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καλαμάτα: Θρίλερ με τον θάνατο βρέφους στο κρεβάτι των γονιών του - «Δεν μας λέει τίποτα ο πατέρας, δεν μας μιλάει», λένε συγγενείς του ζευγαριού

19:46ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT, Ζαλγκίρις - Παναθηναϊκός AKTOR: Η κρίσιμη «μάχη» για την Euroleague

07:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ευρώπη στα δύο λόγω rex blocking - Το σενάριο για την Ελλάδα την Πρωτοχρονιά

13:48WHAT THE FACT

Το πιο δηλητηριώδες ψάρι του κόσμου μπαίνει στα ελληνικά πιάτα - Έχει πάνω από 70 παράσιτα

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Απελπισία στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας: Πλάνα από drone με τις ουρές χιλιομέτρων

12:17LIFESTYLE

Χώρισαν Σμαράγδα Καρύδη και Θοδωρής Αθερίδης μετά από 23 χρόνια

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική ιστορία της «κυρίας με τα περιστέρια» - Η ηθοποιός που ταυτίστηκε με τα Χριστούγεννα

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Υπάρχει λύση για τις ουρές χιλιομέτρων; Σύμβουλος οδικής κυκλοφορίας αναλύει στο Newsbomb - Τι προτείνει για τους εκδρομείς

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Ουαλία: Εκατοντάδες βικτωριανά παπούτσια ξεβράστηκαν σε παραλία - Δείτε φωτογραφίες

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Γιούτα: Εντοπίστηκε πιθανώς το μεγαλύτερο κοίτασμα σπάνιων γαιών στη Βόρεια Αμερική

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή η μητέρα του 3χρονου παιδιού που πέθανε από ασιτία στην Αλεξανδρούπολη

17:38ΚΑΙΡΟΣ

Μπλόκα αγροτών: Τι ώρα θα βρέξει στη διαδρομή Αθήνας - Θεσσαλονίκης - Η πρόγνωση Καλλιάνου

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με το «βίντεο αυτοκτονίας» του Τζέφρεϊ Επστάιν - Κατέβηκε άρον άρον

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Η πραγματική ιστορία του «ανθρώπου καρφίτσα»: Από το τσίρκο στον κινηματογράφο και το τραγικό φινάλε

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διακοπές με voucher κοινωνικού τουρισμού μέχρι και 12 ημέρες - Πότε εκπνέει η προθεσμία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ