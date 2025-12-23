Άνοιξε η Εθνική Οδός στη Ριτσώνα προς Θήβα και Κάστρο Βοιωτίας μετά το χάος με τις ουρές χιλιομέτρων

Κυκλοφοριακή «ασφυξία» επικρατεί από το πρωί της Τρίτης (23/12) στο εθνικό δίκτυο, καθώς οι εκδρομείς για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ήρθαν αντιμέτωποι με τα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες στον απόηχο των κινητοποιήσεών τους.

Λίγο πριν από τις 19:00, γνωστοποιήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία ότι δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της Εθνικής Οδού στη Ριτσώνα προς Θήβα και Κάστρο Βοιωτίας. Ωστόσο, εντοπίζεται ένα άλλο πρόβλημα από τις Αρχές, το οποίο καθυστερεί το άνοιγμα και των δύο λωρίδων σε όλο το μήκος.

Ορισμένα τρακτέρ έχουν μείνει στο ρεύμα καθόδου στο Κάστρο και στο ρεύμα ανόδου στη Θήβα αλλά οι ιδιοκτήτες τους έχουν απομακρυνθεί από το σημείο κι επομένως αναζητούνται ώστε να τα μετακινήσουν, σύμφωνα με πληροφορίες.

Οι πανοραμικές εικόνες από το Σχηματάρι, όπου η ουρά των οχημάτων είναι άνω των 15 χιλιομέτρων, είναι συγκλονιστικές.

Η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται μετ’ εμποδίων από τον Κηφισό και το ύψος της Καλλιθέας, αραιώνει από την Κηφισιά και «πιάνει» ξανά από το Σχηματάρι και τη διασταύρωση προς Αυλίδα.

