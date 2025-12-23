Τα μπλόκα δοκιμάζουν την αντοχή και των μεταφορέων: Αυτό που κάνουν οι αγρότες, είναι λάθος

Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στο εθνικό δίκτυο επικρατεί και σήμερα (23/12) από το πρωί, με χιλιάδες οδηγούς να μένουν «κολλημένοι» για ώρες εξαιτίας των αγροτικών μπλόκων.

Οργή εκφράζουν και ιδιοκτήτες / οδηγοί φορτηγών οχημάτων για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες μέρες, όπως μεταδίδει το pelop.gr.

Οι πολύωρες καθυστερήσεις και οι αναγκαστικές παρακάμψεις έχουν μετατρέψει δρομολόγια διάρκειας 5 – 6 ωρών σε ταξίδια που ξεπερνούν ακόμη και τις 10 – 15 ώρες, με αποτέλεσμα την «εκτόξευση» του κόστους μεταφοράς και τη σωματική εξάντληση των οδηγών.

Παρά τις δυσκολίες, οι μεταφορείς διαβεβαιώνουν ότι συνεχίζουν να στηρίζουν την τροφοδοσία της αγοράς και καθησυχάζουν τους καταναλωτές πως δεν αναμένονται ελλείψεις προϊόντων, ακόμη και εν όψει των εορτών. Ωστόσο, τονίζουν ότι η κατάσταση έχει φτάσει στα όριά της, με σοβαρές οικονομικές και λειτουργικές επιπτώσεις για τον κλάδο.

Όπως επισημαίνουν, οι πολύωρες διαδρομές σε ακατάλληλες παρακαμπτήριες οδούς αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο ατυχημάτων, ενώ, δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα συμμόρφωσης με τα νόμιμα ωράρια οδήγησης. Αν συνεχιστεί η παρούσα κατάσταση, προειδοποιούν ότι θα αναγκαστούν να μετακυλίσουν το αυξημένο κόστος στους πελάτες τους, κάτι που –όπως σημειώνουν– μέχρι στιγμής έχουν αποφύγει.

Δύο θανατηφόρα τροχαία σε Αμφίκλεια και Άρτα – «Ο τρόπος διεκδίκησης των αγροτών είναι λανθασμένος»

Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι αναφορές του προέδρου του Πανελληνίου Συνδικάτου Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών, Παναγιώτη Τεγρέλλη, ο οποίος κάνει λόγο για δύο θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα τις τελευταίες ημέρες, στην Αμφίκλεια και στην Άρτα.

Όπως αναφέρει, τα δυστυχήματα συνδέονται με την αυξημένη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων σε δευτερεύοντες δρόμους, λόγω των αποκλεισμών στο εθνικό δίκτυο.

Παράλληλα, τονίζει ότι οι οδηγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο επιβολής αυστηρών προστίμων, καθώς τα μπλόκα οδηγούν σε υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου οδήγησης, που είναι οι 8 ώρες. «Δεν υπάρχουν ούτε οι υποδομές στάθμευσης ούτε οι φυσικές αντοχές για να αντέξει ένας οδηγός τέτοιες συνθήκες», σημειώνει.

Ο κ. Τεγρέλλης στέκεται, επίσης, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν φορτηγά οχήματα προερχόμενα από το εξωτερικό, τα οποία ακινητοποιούνται σε σημεία ελέγχου, όπως στον Προμαχώνα, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι μεταφορείς δηλώνουν ότι σέβονται τα αιτήματα των αγροτών, ωστόσο, εκφράζουν την άποψη ότι ο τρόπος διεκδίκησης είναι λανθασμένος, καθώς δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και εγκυμονεί κινδύνους για την οδική ασφάλεια.