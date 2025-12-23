Μπλόκα: Ουρά οκτώ χιλιομέτρων στη Ριτσώνα - Μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην Εθνική Οδό

Μεγάλη ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην εθνική οδό Αθήνας-Θεσσαλονίκης εξαιτίας των αγροτικών μπλόκων και των εκτροπών που κάνει η Αστυνομία, με ουρά οκτώ χιλιομέτρων να έχει σχηματιστεί στη Ριτσώνα.

Όπως φαίνεται και στον χάρτη, στο «κόκκινο» είναι το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη από τον κόμβο Σχηματαρίου έως τον κόμβο Ριτσώνας.

Άρση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Πιερία

Με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, αίρονται οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που ίσχυαν λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Ν. Εφέσου (427 χιλιόμετρο) της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών στην Πιερία.

Συνεχίζουν να βρίσκονται σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που αφορούν στη διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων με κατεύθυνση προς Αθήνα, από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (438 χιλιόμετρο) έως τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (434 χιλιόμετρο) του αυτοκινητόδρομου.

Τα οχήματα που κινούνται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εκτρέπονται από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης στην περιφερειακή οδό Κατερίνης και μέσω του νότιου ανισόπεδου κόμβου Κατερίνης θα εισέρχονται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών.

Χάρτης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

Στον παρακάτω χάρτη μπορείτε να δείτε τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση ΕΛΑΣ.

Ανοιχτά τα διόδια Μαλγάρων έπειτα από εβδομάδες

Τα διόδια Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη άνοιξαν το μεσημέρι της Τρίτης (23/12), με την κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη η κίνηση διεξάγεται από 3 λωρίδες κυκλοφορίας.

Η κίνηση είχε διακοπεί επ' αόριστον στο ρεύμα προς Αθήνα εξαιτίας του μπλόκου των αγροτών, ενώ είχαν σημειωθεί συμβολικοί αποκλεισμοί και στο αντίθετο ρεύμα.

Οδηγούν ακόμα και σε χωματόδρομους

«Οδύσσεια» για τους οδηγούς και τους ταξιδιώτες των Χριστουγέννων έχουν προκαλέσει τα μπλόκα των αγροτών σε κεντρικά σημεία του οδικού δικτύου της χώρας, με εκτροπές να γίνονται ακόμα και μέσα από χωματόδρομους.

