Τελεσίγραφο από τον πρόεδρο των ξενοδόχων για τα μπλόκα: «Να βρεθεί λύση σήμερα»

Σε οριακό σημείο βρίσκεται ο κλάδος του τουρισμού λίγα 24ωρα πριν από τα Χριστούγεννα, καθώς οι αγροτικές κινητοποιήσεις και ο αποκλεισμός των εθνικών οδών προκαλούν ανυπολόγιστη ζημιά στους δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς. Οι ξενοδόχοι ζητούν την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, προειδοποιώντας ακόμη και με νομικές αξιώσεις κατά του Δημοσίου.

Μέσω ανάρτησης στα social media, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), κ. Γιάννης Χατζής, έκανε λόγο για «αλγεινή κατάσταση» και ζήτησε να βρεθεί λύση εντός της ημέρας. Παρά τη δεδηλωμένη στήριξη του κλάδου στα αιτήματα των αγροτών, η ηγεσία των ξενοδόχων ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να γίνει ανεκτή η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών και η οικονομική αιμορραγία των μελών τους.

Η ανάρτηση του Γιάννη Χατζή

«Δεν γνωρίζουμε ποιος ευθύνεται για την αλγεινή κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Οι μόνοι όμως που σίγουρα δεν φταίνε είναι οι πελάτες μας, τα μέλη μας και οι εργαζόμενοι μας. Ζητούμε μέχρι το τέλος της ημέρας να έχει βρεθεί λύση και να αποκατασταθεί η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο, προκειμένου να μπει ένα τέλος στην τεράστια ταλαιπωρία που βιώνουν οι συμπολίτες μας και να περιοριστεί κατά το δυνατόν η οικονομική ζημιά που υφίστανται τα μέλη μας. Κάποια στιγμή πρέπει όλοι να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν».

Δεν γνωρίζουμε ποιος ευθύνεται για την αλγεινή κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Οι μόνοι όμως που σίγουρα δεν φταίνε είναι οι πελάτες μας, τα μέλη μας και οι εργαζόμενοι μας. Ζητούμε μέχρι το τέλος της ημέρας να έχει βρεθεί λύση και να αποκατασταθεί η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία… — Γιάννης Χατζής, CFA (@hatzis_) December 23, 2025

Αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία

Φορείς της αγοράς επισημαίνουν ότι η δραματική επιβράδυνση των κρατήσεων δεν πλήττει μόνο τη φιλοξενία, αλλά υπονομεύει συνολικά την τοπική οικονομία των ορεινών περιοχών, που βασίζεται παραδοσιακά στην εορταστική περίοδο για να επιβιώσει τον χειμώνα. Με το οδικό δίκτυο να παραμένει αβέβαιο, η τουριστική αγορά εκπέμπει σήμα κινδύνου για μια «χαμένη» σεζόν.

Διαβάστε επίσης