Απελπισία στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας: Πλάνα από drone με τις ουρές χιλιομέτρων

Ταλαιπωρία… next level για όσους κινούνται σήμερα (23/12) στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας. Η κατάσταση είναι δύσκολη, καθώς στο ύψος της Ριτσώνας γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων καθώς η Τροχαία έκρινε ότι δεν είναι απόλυτα ασφαλές να κινηθούν τα οχήματα ανάμεσα από τα τρακτέρ, που είναι παρατεταγμένα στις δύο πλευρές του δρόμου.

Λίγο μετά τις 17:30 το απόγευμα, η Ελληνική Αστυνομία ήρθε σε συνεννόηση με τους αγρότες που έχουν στήσει μπλόκα σε Αμφίκλεια, Βοιωτία και Ριτσώνα, προκειμένου να ανοίξουν δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στόχος είναι η αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου και η διευκόλυνση της μετακίνησης των οδηγών και των εκδρομέων προς τους προορισμούς τους, χωρίς περαιτέρω ταλαιπωρία.

Πλάνα από drone με τις ουρές χιλιομέτρων

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το Σχηματάρι, όπου η ουρά είναι άνω των 60 χιλιομέτρων!

Η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται μετ’ εμποδίων από τον Κηφισό και το ύψος της Καλλιθέας, αραιώνει από την Κηφισιά και «πιάνει» ξανά από το Σχηματάρι και τη διασταύρωση προς Αυλίδα.