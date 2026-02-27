Πακιστάν - Αφγανιστάν: Βίντεο από τις εκρήξεις στην Καμπούλ - Πληροφορίες για κατάρριψη αεροσκάφους

Η πακιστανική κυβέρνηση κήρυξε σήμερα «ανοικτό πόλεμο» στις de facto αρχές των Ταλιμπάν

Πακιστάν - Αφγανιστάν: Βίντεο από τις εκρήξεις στην Καμπούλ - Πληροφορίες για κατάρριψη αεροσκάφους
ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΚΟΣΜΟΣ
Οι εντάσεις κλιμακώθηκαν απότομα όταν το Πακιστάν εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές σε πολλές πόλεις του Αφγανιστάν, στοχεύοντας εγκαταστάσεις των Ταλιμπάν, λίγες ώρες μετά την αναφορά της Καμπούλ για διασυνοριακές επιθέσεις, σηματοδοτώντας μία από τις σοβαρότερες συγκρούσεις κατά μήκος της γραμμής Ντουράντ.

Ένας εκπρόσωπος της πακιστανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι 133 μαχητές των Ταλιμπάν σκοτώθηκαν, περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν και δεκάδες θέσεις καταστράφηκαν ή καταλήφθηκαν. Η αφγανική πλευρά ωστόσο διέψευσε αυτές τις αναφορές.

Ανοιχτός πόλεμος

Η πακιστανική κυβέρνηση κήρυξε «ανοικτό πόλεμο» στις de facto αρχές των Ταλιμπάν, έπειτα από αφγανική επίθεση χθες Πέμπτη στα σύνορα των δυο χωρών, που εξώθησε το Ισλαμαμπάντ να εξαπολύσει σε αντίποινα αεροπορικούς βομβαρδισμούς, πάνω απ’ όλα στην Καμπούλ, την αφγανική πρωτεύουσα.

Οι ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τη νύχτα διάφορες εγκαταστάσεις στο αφγανικό έδαφος, ανάμεσά τους στις πόλεις Καμπούλ και Κανταχάρ, τις μεγαλύτερες της χώρας, κάτι που ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν Μόχσιν Νάκβι χαρακτήρισε «προσήκουσα ανταπόδοση» για την αφγανική επίθεση της προηγουμένης.

«Το ποτήρι της υπομονής μας ξεχείλισε. Πλέον διεξάγεται ανοικτός πόλεμος ανάμεσα σε εμάς και εσάς», διεμήνυσε από πλευράς του ο πακιστανός υπουργός Άμυνας Ασίφ Χαουάτζα μέσω X. «Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν πλήρη δυνατότητα να συντρίψουν οποιεσδήποτε επιθετικές φιλοδοξίες», να τις «κονιορτοποιήσουν», πλειοδότησε ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X η κυβέρνησή του.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου παρόντες στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν άκουσαν σειρά εκρήξεων στην Καμπούλ και τον ήχο μηχανών στρατιωτικών αεροσκαφών τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην Κανταχάρ (νότια), όπου είναι εγκατεστημένος ο ανώτατος ηγέτης των Ταλιμπάν Χιμπατουλά Αχουνζάντα, άλλος δημοσιογράφος του AFP άκουσε επίσης υπερπτήσεις μαχητικών.

Ισχυρή έκρηξη στην Καμπούλ

Τις νυχτερινές ώρες αναφέρθηκε ότι μια ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ. Σύμφωνα με πηγή του Al Jazeera, η επίθεση πραγματοποιήθηκε από πακιστανικές δυνάμεις.

Πληροφορίες για κατάρριψη πακιστανικού αεροσκάφους

Ένα πακιστανικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε στον αφγανικό εναέριο χώρο, μετέδωσε στο μεταξύ το TOLO News , επικαλούμενο πηγές.

«Οι αφγανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν ένα πακιστανικό αεροπλάνο που εισήλθε στον εναέριο χώρο», αναφέρει το άρθρο. Οι συνθήκες υπό τις οποίες οι Ταλιμπάν κατάφεραν να καταστρέψουν το πακιστανικό αεροσκάφος δεν αναφέρονται.

