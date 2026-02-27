Χωριό στην Ισπανία πωλείται όσο ένα διαμέρισμα στην Αθήνα
Η Porcieda, ένα εγκαταλελειμμένο χωριό της Ισπανίας, προσφέρει ευκαιρίες για αγροτική ανάπτυξη
Η αγορά ολόκληρων χωριών με σκοπό την αναβάθμισή τους είναι μια συνήθεια που κυρίως ακολουθούν άτομα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Ένας νέος οικισμός που αναζητά αγοραστή είναι η Porcieda, ένα μικρό εγκαταλελειμμένο χωριό σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από το Potes, στην Cantabria της Ισπανίας, το οποίο πωλείται έναντι 380.000 ευρώ. Δηλαδή, όσο ένα διαμέρισμα στην Αθήνα.
