Τηλεθέαση: Μάχη για δυνατούς παίκτες στη βραδινή ζώνη – Ένας μόνο νικητής

Με αμείωτο ενδιαφέρον και σκληρό ανταγωνισμό συνεχίζουν οι πρωταγωνιστές της βραδινής ζώνης να διεκδικούν την πρώτη θέση. Έτσι και το βράδυ της Πέμπτης, πολλά προγράμματα έδωσαν μάχη, ένα μόνο όμως ξεχώρισε και έκανε τη διαφορά.

Χαρακτηριστικά, η κωμωδία του ALPHA «Το σόι σου» κράτησε παρέα στο 22,3% του συνόλου και στο 22,7% του δυναμικού κοινού σαρώνοντας με ένα ακόμη επεισόδιο. Η σειρά, «Μπαμπά σ’ αγαπώ», που πήρε τη σκυτάλη, έκανε 17,2% και 18% αποδεικνύοντας ότι έχει θέση στις επιτυχίες της χρονιάς. Η σειρά εποχής «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», που πήρε το lead in, κατέγραψε 11,3% στο σύνολο και 9,9% στο δυναμικό κοινό.

Ο ΑΝΤ1, με το ματς Θέλτα-ΠΑΟΚ, βρέθηκε στο 15,6% του συνόλου και στο 16,1% στο δυναμικό κοινό. Στο μέτωπο του MEGA, η κωμική σειρά «Έχω παιδιά» έκανε 8,4% στο σύνολο και 7,8% στο δυναμικό κοινό. Το «Μια νύχτα μόνο» άγγιξε το 15,5% του συνόλου και το 10,2% του δυναμικού κοινού, ενώ «Η Γη της ελιάς» το 14,7% και το 6,9%.

Στον ΣΚΑΪ, το «Survivor» κατέγραψε 8,8% στο σύνολο και 6,6% στους τηλεθεατές 18-54. Στο STAR, το «MasterChef» κέρδισε το 9,7% και το 12%. Όσον αφορά στο OPEN και την εκπομπή «Real View», η εκπομπή έκανε 2,3% στο σύνολο και 2,5% στο δυναμικό κοινό.

Διαβάστε επίσης