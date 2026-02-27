Επίδομα παιδιού Α21: Άνοιξε η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις - Οι δικαιούχοι και η διαδικασία

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή και θα δέχεται νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις υφισταμένων έως τις 11 Μαρτίου 2026 και ώρα 18:00

Μίλτος Τσεκούρας

Επίδομα παιδιού Α21: Άνοιξε η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις - Οι δικαιούχοι και η διαδικασία
Pixabay
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η πλατφόρμα για την υποβολή αισεων Α21 – Επίδομα Παιδιού είναι ανοιχτή έως τις 11 Μαρτίου 2026 και ώρα 18:00.
  • Το δικαιούμενο ποσό υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων και του οικογενειακού εισοδήματος του φορολογικού έτους 2024.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την αίτηση είναι η φοίτηση των τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση και η καταχώρηση των στοιχείων της σχολικής μονάδας.
  • Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να εγκριθεί, διαφορετικά δεν λαμβάνεται υπόψη.
  • Σε περίπτωση λάθους στην αίτηση, υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης και υποβολής νέας, αλλιώς το ποσό που έχει καταβληθεί θεωρείται αχρεωστήτως καταβληθέν.
Snapshot powered by AI

Άνοιξε στις 08:00 το πρωί της Παρασκευής 27/2 η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού για την υποβολή αιτήσεων.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή και θα δέχεται νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις υφισταμένων έως τις 11 Μαρτίου 2026 και ώρα 18:00.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ (ΕΔΩ) είτε από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (ΕΔΩ), με την χρήση των κωδικών του Taxisnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2026 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι:

  • η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

  • τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,
  • η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Αξίζει να σημειωθεί πως σημαντικό βήμα πριν από την υποβολή της αίτησης είναι η υποβολή φορολογικής δήλωσης (Ε1), αφού το επίδομα υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώθηκαν στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση.

Προσοχή: Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Πώς θα κάνετε την αίτηση

Ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα ενημερώνεστε αν είστε δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού.

Βήμα 1 - Υποβολή Ε1 και αίτησης Α21

Το επίδομα υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν δηλωθεί στο Α21 του έτους 2025 και σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση. Προκειμένου όμως οι δικαιούχοι να γνωρίζουν το σωστό ποσό του επιδόματός τους για το έτος 2025 αλλά και προς αποφυγή σώρευσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, συνιστάται η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος-Ε1 τρέχοντος έτους (εισοδήματα 2024). Η πληρωμή της δόσης του επιδόματος παιδιού που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Ε1 τρέχοντος έτους, θα περιλάβει μόνο όσους αιτούντες έχουν υποβάλλει τη φορολογική δήλωση του τρέχοντος έτους.

Βήμα 2 - Είσοδος

Μπαίνετε στην εφαρμογή με τα διαπιστευτήρια TaxisNet πατώντας το link που ακολουθεί μετά τις οδηγίες. Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται, δηλαδή τα δικά σας, του/της συζύγου ή του αντισυμβαλόμενου στο σύμφωνο συμβίωσης και των προστατευόμενων τέκνων σας.

Βήμα 3 - Συναίνεση

Μετά την είσοδο, θα εμφανισθεί φόρμα όπου θα πρέπει να επιλέξετε την τρέχουσα οικογενειακή σας κατάσταση. Οι έγγαμοι και οι εν διαστάσει θα πρέπει να εισάγουν τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του/της συζύγου. Διαβάστε προσεχτικά το κείμενο που αφορά τη Συναίνεση για το Επίδομα Παιδιού και πατήστε [Συναίνεση] (για την έναρξη συμπλήρωσης και υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης επιδόματος παιδιού Α21).

Βήμα 4 - Συμπλήρωση Αίτησης

Η αίτηση επιδόματος παιδιού θα περιέχει προ-συμπληρωμένα τα προσωπικά σας στοιχεία και τη σύνθεση της οικογένειας σας. Κάποια από τα πεδία της αίτησης θα πρέπει να συμπληρωθούν από εσάς, όπως στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας, καθώς και o ΙΒΑΝ στον οποίο είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος για την καταβολή του επιδόματος.

Βήμα 5 - Σύνθεση Οικογένειας

Η αίτηση επιδόματος παιδιού περιλαμβάνει πίνακα με τη σύνθεση της οικογένειας σας. Για κάποια μέλη μπορεί να απαιτηθεί η συμπλήρωση πρόσθετων στοιχείων, όπως πχ. στοιχεία φοιτητή. Πατώντας [Αλλαγή Στοιχείων] θα κατευθυνθείτε στη φόρμα στοιχείων του μέλους για το οποίο θα εισάγετε και θα καταχωρήσετε συμπληρωματικά στοιχεία. Αν κάποιο από τα τέκνα δεν πρέπει να συμμετέχει στην αίτηση, θα πρέπει να κάνετε διαγραφή τέκνου. Επιπροσθέτως, αν κάποιο μέλος δεν περιλαμβάνεται στην προ-συμπληρωμένη σύνθεση της οικογένειας σας, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε προσθήκη τέκνου. Στην ίδια λίστα υπάρχει σχετική ενημέρωση δίπλα στο όνομα του ατόμου που τυχόν χρειάζεται να συναινέσει για το επίδομα. Για την συναίνεση του απαιτείται η σύνδεση στην εφαρμογή με τα δικά του στοιχεία TaxisNet.

Βήμα 6 - Επισημάνσεις & Δικαιολογητικά

Κατά την αποθήκευση ή την υποβολή της αίτησης, η εφαρμογή ενδέχεται να εμφανίσει στο κάτω μέρος της φόρμας επισημάνσεις με σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την αίτηση. Μπορεί να σας ζητηθεί να επισυνάψετε δικαιολογητικά που αφορούν εσάς ή κάποιο προστατευόμενο μέλος. Κάποια από τα δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά για την υποβολή της αίτησης επιδόματος παιδιού.

Βήμα 7 - Καταχώρηση και Υποβολή

Στο κάτω μέρος της αίτησης μπορείτε να πατήσετε [Αποθήκευση] ή [Υποβολή]. Με την αποθήκευση, η αίτηση καταχωρείται προσωρινά στο σύστημα και μπορείτε να επανέλθετε αργότερα μία ή περισσότερες φορές για να συμπληρώσετε επιπλέον στοιχεία των μελών ή και να επισυνάψετε δικαιολογητικά που μπορεί να απαιτηθούν. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης δεν θα είναι δυνατή η τροποποίηση της. Ο έλεγχος των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών γίνεται από τον ΟΠΕΚΑ μόνο μετά την οριστική υποβολή της αίτησης. Επισημαίνεται ότι η μη οριστικοποιημένη αίτηση δεν θεωρείται υποβληθείσα και δεν θα προχωρήσει η εκκαθάρισή της.

Ακύρωση Αίτησης

Αν μετά την υποβολή της αίτησης, διαπιστώσετε πως υπάρχει λάθος, μπορείτε να την ακυρώσετε πατώντας [Οι Αιτήσεις Μου] / [Προβολή] / [Ακύρωση Αίτησης] και κατόπιν να εκκινήσετε νέα αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (Α21) επιδόματος παιδιού. Όταν ολοκληρωθεί η συμπλήρωση της, πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Σε περίπτωση που ακυρώσετε την αίτησή σας και δεν υποβάλετε οριστικά νέα, τότε ότι ποσό λάβατε βάσει της ακυρωθείσας αίτησης, θα θεωρηθεί αχρεωστήτως καταβληθέν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:58ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Νεκρός 17χρονος από μαχαιριές μετά από συμπλοκή

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Χωριό στην Ισπανία πωλείται όσο ένα διαμέρισμα στην Αθήνα

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Αγρότης 86 ετών αρνήθηκε 15 εκατ. δολάρια για data center AI: «Δεν ήθελα να καταστραφεί η γη μου»

09:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live: Η μάχη Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή με το βλέμμα σε ενέργεια, εθνικά και υποκλοπές

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η νέα Mercedes GLB στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 41χρονος πατέρας συνελήφθη αφού φώναξε και απείλησε τον διευθυντή δημοτικού σχολείου

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσή Αυγή: Στις 4 Μαρτίου η απόφαση του Εφετείου

09:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις κληρώσεις Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και Εθνική

09:22LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Το συγκινητικό βίντεο-αφιέρωμα του Grey’s Anatomy μία εβδομάδα μετά τον θάνατό του

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ζαχαράκη για Εθνικό Απολυτήριο: Εξετάζεται «μέγιστη απόσταση» προφορικών – γραπτών

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν - Αφγανιστάν: Βίντεο από τις εκρήξεις στην Καμπούλ - Πληροφορίες για κατάρριψη αεροσκάφους

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στο «σίριαλ» εξαγοράς της Warner Discovery: Nίκησε η Paramount, αποσύρεται το Νetflix - Πώς αλλάζει το τοπίο στο Χόλιγουντ

09:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Μόνο εσύ, Πανάθα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:53ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στην Αχαΐα

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Ομολόγησε ο γιος του 50χρονου τη δολοφονία του πατέρα του

08:38ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ένας μικρός πυγμαίος ιπποπόταμος έφτασε στον ζωολογικό κήπο της Αριζόνα - Δείτε βίντεο της Jellybean

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Μεθυσμένος άντρας ξυλοκόπησε διασώστη του ΕΚΑΒ

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Ρέντης: Δικογραφία σε βάρος του 81χρονου που φέρεται να απείλησε με αεροβόλο όπλο μαθητές

08:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Άνοιξε η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις - Οι δικαιούχοι και η διαδικασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:21ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λέρο με τον θάνατο 50χρονου - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Ομολόγησε ο γιος του 50χρονου τη δολοφονία του πατέρα του

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η παιδίατρος του νοσοκομείου Ζακύνθου που τέθηκε σε αναστολή - Απουσίαζε από τη βάρδια της

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λεωφόρο Θηβών: Φορτηγό προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα - Τρεις τραυματίες

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Σε γυναίκα ανήκει η ακέφαλη σορός - Εντοπίστηκαν και άλλες σακούλες με οστά

06:23ΕΛΛΑΔΑ

«Απαγορεύεται να αναφερθείτε ξανά στο 57, είστε πολιτικός» - Βουτσινά κατά Καρυστιανού για το σποτάκι της επετείου των Τεμπών

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

01:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Αυστηρά 6 στα 6» - Μήνυμα Γιαννακόπουλου μετά την Παρί

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν - Αφγανιστάν: Βίντεο από τις εκρήξεις στην Καμπούλ - Πληροφορίες για κατάρριψη αεροσκάφους

07:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις στις συντάξεις των ενστόλων και αναδρομικά

16:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:23WHAT THE FACT

Μερομήνια 2026: Τι δείχνει η παραδοσιακή πρόβλεψη καιρού για το φετινό Πάσχα

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι πιο ομιλούμενες γλώσσες στον κόσμο - Πού κατατάσσεται η ελληνική

08:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Άνοιξε η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις - Οι δικαιούχοι και η διαδικασία

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Η εκκλησία «απαντά» στην εγκληματικότητα: Ο ιερέας που τοποθέτησε ρολά ασφαλείας στον ναό του μιλά στο Newsbomb

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Διπλασιάστηκαν τα αποθέματα στον Μόρνο - 708 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες - Γραφήματα

00:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτό είναι το φάουλ στον Χέις - Ντέιβις που δεν δόθηκε στο τέλος

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Μπραντ Πιτ: Τι μεροκάματο παίρνουν οι κομπάρσοι και τα μαγαζιά που μένουν κλειστα για τα γυρίσματα της ταινίας στην Ύδρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ