Επίδομα παιδιού: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις

Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου αναμένεται πως θα ανοίξει ξανά η πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων για το επίδομα παιδιού Α21.

Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή μέχρι περίπου τα μέσα Μαρτίου, ώστε να γίνει η εκκαθάριση της καταβολής της πρώτης διμηνιαίας δόσης (Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου). Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πρώτη καταβολή αναμένεται να γίνει στις 31 Μαρτίου.

Τα ποσά του επιδόματος

Το ύψος του επιδόματος διαμορφώνεται ανάλογα με το εισόδημα και τον αριθμό των τέκνων. Για το πρώτο και δεύτερο παιδί, το μηνιαίο ποσό ανέρχεται σε 70, 42 ή 28 ευρώ, ενώ από το τρίτο παιδί και για κάθε επόμενο διαμορφώνεται σε 140, 84 ή 56 ευρώ αντίστοιχα.

Για τη χορήγηση του ανώτατου ποσού, το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει συγκεκριμένα όρια που κυμαίνονται από 10.500 ευρώ για οικογένειες με ένα παιδί έως 15.000 ευρώ για οικογένειες με τέσσερα παιδιά. Ο υπολογισμός γίνεται βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης.

Οι αιτήσεις

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων της ΗΔΙΚΑ ή του ΟΠΕΚΑ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος αποτελεί η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο, καθώς και η επαρκής παρακολούθηση των μαθημάτων.

