Κρήτη: Δήμος θα χορηγήσει επίδομα 1.200 ευρώ σε γονείς

Ο Δήμος Μαλεβιζίου αποφάσισε να χορηγήσει έκτακτο επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

Κρήτη: Δήμος θα χορηγήσει επίδομα 1.200 ευρώ σε γονείς
Τη χορήγηση έκτακτου επιδόματος που μπορεί να αγγίξει έως και τα 1.200 ευρώ, σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου στην Κρήτη.

Το μέτρο στήριξης απευθύνεται σε οικογένειες που είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου, με εξαρτώμενο τέκνο γεννημένο από το 2022 και μετά. Οι οικογένειες πρέπει να έχουν βρέφη και παιδιά πρώιμης νηπιακής ηλικίας που δεν έχουν ακόμη εγγραφεί στο νηπιαγωγείο.

Το βοήθημα κυμαίνεται από 1.000 έως 1.200 ευρώ, ανάλογα με το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα. Επιπλέον, οικογένειες με μέλος που έχει βαριά αναπηρία εντάσσονται χωρίς εισοδηματικό όριο.

Τα επόμενα βήματα

Η διαδικασία θα ακολουθήσει τρία στάδια:

  • Έγκριση της απόφασης και σύμφωνη γνώμη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
  • Υποβολή φακέλων από τους ενδιαφερόμενους.
  • Αξιολόγηση των δικαιολογητικών.

Λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις, τους δικαιούχους και τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθούν με νεότερη επίσημη ενημέρωση από τον Δήμο Μαλεβιζίου.

