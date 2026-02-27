Επιχείρηση «Τίγρεις και Μύγες»: Ο Σι Τζινπίνγκ καρατόμησε 9 ακόμη στρατιωτικούς αξιωματούχους

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ απέλυσε 19 αξιωματούχους, ανάμεσά τους εννέα από τον στρατό, από τον κατάλογο των νομοθετών της ενόψει της μεγαλύτερης ετήσιας πολιτικής συνάντησής της την επόμενη εβδομάδα. Οι απομακρύνσεις ανακοινώθηκαν από το ανώτατο νομοθετικό σώμα της χώρας, τη Μόνιμη Επιτροπή του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου (NPC).

Δεν έχει δοθεί επίσημη αιτιολογία για τις καρατομήσεις, αλλά σημειώνονται λίγες εβδομάδες αφότου ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ απέλυσε από τον ρόλο του τον Ζανγκ Γιουσία, τον πιο υψηλόβαθμο στρατηγό του και έναν από τους στενότερους στρατιωτικούς του συμμάχους.Ο Ζανγκ απομακρύνθηκε από τη θέση του, αφού κατηγορήθηκε για «σοβαρές παραβιάσεις της πειθαρχίας και του νόμου» - ένας συνήθως ευφημισμός για τη διαφθορά.

Από τότε που ανέλαβε την εξουσία, ο Σι έχει ξεκινήσει εκστρατεία κατά της διαφθοράς, αποκαλώντας την «τη μεγαλύτερη απειλή» για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ωστόσο, ορισμένοι επικριτές λένε ότι έχει χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την εκκαθάριση πολιτικών αντιπάλων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα κρατικών μέσων ενημέρωσης, ανάμεσα σε εκείνους που απομακρύνθηκαν είναι ο Λι Τσιαομίνγκ, διοικητής των χερσαίων δυνάμεων του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA) και ο Σεν Τζινλόνγκ, πρώην διοικητής του Ναυτικού του PLA. Στη λίστα υπήρχαν επίσης αρκετοί άλλοι στρατιωτικοί αξιωματικοί και αρκετοί επαρχιακοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Σουν Σαοτσόνγκ, πρώην αρχηγού του κόμματος της περιοχής της Εσωτερικής Μογγολίας.

Αλλά είναι επίσης η τελευταία σε μια σειρά εκκαθαρίσεων υψηλού προφίλ στον στρατό τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης μιας καταστολής τον Οκτώβριο του 2025, κατά την οποία εννέα κορυφαίοι στρατηγοί απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους. Οι αρχές εκείνη την εποχή δήλωσαν ότι οι εκκαθαρίσεις ήταν μέρος μιας εκστρατείας κατά της διαφθοράς.

Ο Σι έχει καταστήσει την καταπολέμηση της διαφθοράς κεντρικό πυλώνα της διακυβέρνησής του, ξεκινώντας με την εκστρατεία κατά της διαφθοράς ονόματι «τίγρεις και μύγες» που στοχεύει τόσο υψηλούς όσο και χαμηλούς αξιωματούχους, η οποία ξεκίνησε λίγο μετά την ανάληψη της εξουσίας το 2013. Πρόσφατα δήλωσε ότι η μάχη «παραμένει σοβαρή και περίπλοκη».

Χιλιάδες σύνεδροι αναμένεται να συγκεντρωθούν στο Πεκίνο την επόμενη εβδομάδα για τις Δύο Συνεδρίες. Αυτές είναι οι ετήσιες συνεδριάσεις του Εθνικού Λαϊκού Συνεδρίου (NPC), του νομοθετικού σώματος της Κίνας, και της Πολιτικής Συμβουλευτικής Διάσκεψης του Κινεζικού Λαού, του κορυφαίου πολιτικού συμβουλευτικού οργάνου της χώρας.

Οι Δύο Συνεδρίες θα διαρκέσουν από τις 4 έως τις 11 Μαρτίου και θα δουν την κυβέρνηση να ανακοινώνει το πενταετές σχέδιό της, όπου περιγράφει τους βασικούς πολιτικούς στόχους της και τους ετήσιους οικονομικούς της στόχους.

Διαβάστε επίσης