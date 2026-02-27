Λέρος: Ομολόγησε ο γιος του 50χρονου τη δολοφονία του πατέρα του

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου ενός 50χρονου στη Λέρο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος του ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του μετά από διαπληκτισμό που είχαν στο συνεργείο που διατηρούσε το θύμα.

Όπως προκύπτει, οι δυο τους λογομάχησαν με τον 18χρονο να πετά ένα βαρύ αντικείμενο στον 50χρονο πατέρα του, το οποίο τον βρήκε στο κεφάλι και του προκάλεσε θανατηφόρο χτύπημα, μιας και οι γιατροί στο νοσοκομείο του νησιού, όπου και διακομίσθηκε δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Κατά πληροφορίες, οι δύο άνδρες λογομάχησαν έντονα κι άρχισαν να πετούν μεταλλικά αντικείμενα ο ένας στον άλλο. Ένα εξ αυτών βρήκε στο κεφάλι τον 50χρονο με αποτέλεσμα να του προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη, και λίγο αργότερα υπέκυψε στο βαρύ τραύμα του.

Ο νεαρός φέρεται να καλούσε σε βοήθεια και να φώναζε ότι ο πατέρας του είχε τραυματιστεί, ζητώντας από τους δύο άλλους εργαζόμενους στο συνεργείο να καλέσουν το ΕΚΑΒ, ωστόσο, όταν τον ανέκριναν οι αστυνομικοί, φέρεται να «λύγισε» και να ομολόγησε ότι αυτός ήταν ο υπαίτιος του θανάτου του πατέρα του.

Σε ό,τι αφορά στον άτυχο άνδρα, η σορός του θα υποβληθεί σε νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθεί πώς έχασε τη ζωή του, ενώ ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία.

