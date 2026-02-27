Χίλαρι Κλίντον στη Βουλή των Αντιπροσώπων: «Δεν είχα ιδέα για τα εγκλήματα του Έπσταϊν»

Η Χίλαρι Κλίντον δήλωσε σε επιτροπή του Κογκρέσου ότι «δεν είχε ιδέα» για τα εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς κάλεσε τους νομοθέτες να ανακρίνουν ενόρκως τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την προηγούμενη σχέση του με τον εκλιπόντα σεξουαλικό παραβάτη.

«Θέλω να δω την αλήθεια να αποκαλύπτεται», δήλωσε η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αφού κατέθεσε κεκλεισμένων των θυρών για ώρες σε επιτροπή του Κογκρέσου που ερευνά τον Έπσταϊν. Ο σύζυγός της, πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, θα καταθέσει σήμερα Παρασκευή (27/2).

Το ζεύγος αντιστάθηκε στην κλήτευση της επιτροπής, απορρίπτοντάς την ως πολιτικά υποκινούμενη, προτού συμφωνήσει να καταθέσει καθώς ήταν πιθανόν να τους απαγγελθούν κατηγορίες περιφρόνησης του Κογκρέσου. Οι Κλίντον και ο Τραμπ αρνούνται ότι διέπραξαν οποιαδήποτε αδικοπραγία σε σχέση με τον Έπσταϊν.

Αφού πέρασε έξι ώρες την Πέμπτη μιλώντας σε μέλη της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Κλίντον δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ήταν «απογοητευμένη» που η κατάθεση δεν δημοσιοποιήθηκε, «οπότε δεν θα χρειαζόταν να βρίσκομαι εδώ έξω και να σας την χαρακτηρίζω».

Επαίνεσε επίσης τον πρόεδρο Τζέιμς Κόμερ για την υποβολή μιας σειράς σημαντικών ερωτημάτων σχετικά με τη φύση της έρευνας και για το γεγονός ότι την άκουσε σχετικά με τους τομείς που πιστεύει ότι πρέπει να διερευνηθούν. «Το εκτίμησα αυτό. Θέλω να δω την αλήθεια να αποκαλύπτεται, οπότε αυτός ήταν ένας καθησυχαστικός τρόπος για να τερματιστεί μια πολύ μακρά, επαναλαμβανόμενη κατάθεση», είπε για τον Κόμερ.

Η Κλίντον είπε επίσης ότι επέκρινε τα Ρεπουμπλικανικά μέλη της επιτροπής επειδή δεν ρώτησαν κανένα άλλο άτομο που κατέθεσε για τον Έπσταϊν ή την καταδικασμένη συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ. Η Χίλαρι Κλίντον επιβεβαίωσε ξανά ότι δεν γνώριζε τον Έπσταϊν

Ο Μπιλ Κλίντον έχει δηλώσει ότι δεν γνώριζε τα εγκλήματα του Έπσταϊν και ότι διέκοψε τους δεσμούς μαζί του πριν από δύο δεκαετίες. Είπε ότι η επαφή τους προέκυψε σε σχέση με το φιλανθρωπικό του έργο μετά την αποχώρησή του από την προεδρία και έχει εκφράσει τη λύπη του που είχε ποτέ σχέση με τον χρηματοδότη, ο οποίος πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019.

Η Χίλαρι Κλίντον δημοσίευσε ένα αντίγραφο της εναρκτήριας δήλωσής της στην υπόθεση στην πλατφόρμα X ενόψει της ακρόασης στην Τσαπάκουα της Νέας Υόρκης, κοντά στο σπίτι των Κλίντον. «Δεν είχα ιδέα για τις εγκληματικές τους δραστηριότητες», είπε η Κλίντον για τον Έπσταϊν και τον Μάξγουελ.

Και πρόσθεσε: «Δεν θυμάμαι ποτέ να έχω συναντήσει τον Έπσταϊν. Ποτέ δεν πέταξα με το αεροπλάνο του ούτε επισκέφτηκα το νησί, τα σπίτια ή τα γραφεία του. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω σε αυτό».

Στην ανακοίνωσή της, πίεσε επίσης την επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων να κλητεύσει τον Τραμπ για άμεση ανάκριση ενόρκως καθώς το όνομά του εμφανίζεται επανειλημμένα στα αρχεία του Έπσταϊν. Τα ονόματα των Κλίντον εμφανίζονται επανειλημμένα στα αρχεία. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η εμφάνισή τους στα εκατομμύρια έγγραφα του υπουργείου Δικαιοσύνης που σχετίζονται με τον εκλιπόντα σεξουαλικό παραβάτη υπονοεί οποιαδήποτε αδικοπραγία.

Η κατάθεση της Χίλαρι Κλίντον την Πέμπτη διακόπηκε απότομα λόγω διαρροής φωτογραφίας από την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση με τους Αμερικανούς νομοθέτες. Οι Δημοκρατικοί στην επιτροπή δήλωσαν ότι η δημοσιοποίηση μιας φωτογραφίας - που τραβήχτηκε από τη βουλευτή του Κολοράντο Λόρεν Μπόμπερτ - ήταν «εντελώς αντίθετη με τους κανόνες».

Η Μπόμπερτ είπε ότι έστειλε μια φωτογραφία της Κλίντον από το εσωτερικό της αίθουσας κατάθεσης σε έναν συντηρητικό influencer. Δήλωσε στο BBC ότι τραβήχτηκε πριν από την έναρξη της κατάθεσης. Η Κλίντον αργότερα δήλωσε ότι οι ενέργειες της Μπόμπερτ οδήγησαν την ομάδα της να διακόψει την ακρόαση για να διασφαλίσει ότι οι νομοθέτες δεν θα παραβιάσουν άλλους κανόνες.

Οι Δημοκρατικοί στην επιτροπή υπερασπίστηκαν σθεναρά τον πρώην υπουργό Εξωτερικών στα μέσα ενημέρωσης. Δεν αποκάλυψαν ποιες ερωτήσεις είχαν τεθεί στην Κλίντον μέχρι στιγμής, αντίθετα υποστήριξαν ότι η διαδικασία ήταν χάσιμο χρόνου, καθώς δεν αποκόμισαν τίποτα νέο.

Σε συνέντευξή της στο BBC την περασμένη εβδομάδα στο Βερολίνο της Γερμανίας, η Χίλαρι Κλίντον δήλωσε για την επικείμενη κατάθεσή της για τον Έπσταϊν: «Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Έχουμε επανειλημμένα ζητήσει την πλήρη δημοσιοποίηση αυτών των αρχείων. Πιστεύουμε ότι το φως του ήλιου είναι το καλύτερο απολυμαντικό.»

Υποστήριξε ότι δεν γνώρισε ποτέ τον Έπσταϊν, αλλά συνάντησε την Μάξγουελ «σε μερικές περιπτώσεις». Η Μάξγουελ παρευρέθηκε στον γάμο της κόρης του ζευγαριού, Τσέλσι Κλίντον, το 2010 στη Νέα Υόρκη.

Ο Μπιλ Κλίντον εμφανίζεται σε κείμενο και φωτογραφίες που έχουν δημοσιοποιηθεί σταδιακά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στην αποκάλυψη υλικού κατά τη διάρκεια ομοσπονδιακών ερευνών για τα εγκλήματα του Έπσταϊν. Τα αρχεία αποκαλύπτουν σε γενικές γραμμές την έκταση των διασυνδέσεων του Έπσταϊν με πολλά γνωστά άτομα, ακόμη και μετά την καταδίκη του για σεξουαλικά εγκλήματα.

Τέτοιες καταθέσεις συνήθως λαμβάνουν χώρα κεκλεισμένων των θυρών, αν και οι Κλίντον αγωνίστηκαν για να δημοσιοποιηθούν οι δικές τους καταθέσεις, ώστε να μην διαρρεύσουν στα μέσα ενημέρωσης επιλεγμένα τμήματα των στοιχείων τους. Τόσο τα Δημοκρατικά όσο και τα Ρεπουμπλικανικά μέλη της επιτροπής αναμενόταν να απευθυνθούν σε δημοσιογράφους μετά την κατάθεση της Χίλαρι Κλίντον.

Η πολυαναμενόμενη εμφάνιση του Μπιλ Κλίντον την Παρασκευή θα είναι η πρώτη φορά που ένας πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ θα καταθέσει ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου από τότε που το έκανε ο Τζέραλντ Φορντ το 1983.

