Θα τολμήσει η BMW να παρουσιάσει ένα πολυτελές πολυμορφικό στην Κίνα;

Του Γιάννη Σκουφή

Η BMW έχει ξεκαθαρίσει ότι έως το 2027 θα παρουσιάσει 40 νέα ή ανανεωμένα μοντέλα, όλα επηρεασμένα από τη σχεδιαστική και τεχνολογική κατεύθυνση της Neue Klasse. Μέχρι σήμερα, όμως, δεν έχει εισέλθει στην κατηγορία των πολυτελών πολυμορφικών, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στην Κίνα.

Ο ανεξάρτητος σχεδιαστής Sugar Chow οραματίστηκε ένα μεγάλο minivan με έξι ή επτά θέσεις σε τρεις σειρές υιοθετώντας στοιχεία από τη νέα BMW iX3.

Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζουν οι λεπτοί LED προβολείς και η στενή μάσκα με τα χαρακτηριστικά «νεφρά», ενώ στο πλάι κυριαρχούν οι μεγάλες συρόμενες πόρτες και το αυξημένο μεταξόνιο. Παρά τον οικογενειακό του χαρακτήρα, το ψηφιακό concept διατηρεί σπορ αναλογίες και μεγάλους τροχούς.

Αν ένα τέτοιο μοντέλο έπαιρνε το πράσινο φως, πιθανότατα θα βασιζόταν στην ηλεκτρική διάταξη της Neue Klasse, με τεχνολογία Gen6 eDrive και μεγάλη μπαταρία για αυξημένη αυτονομία. Στην Κίνα, ο ανταγωνισμός είναι ήδη έντονος, με προτάσεις όπως τα Buick GL8 Avenir, Zeekr 009 και Volvo EM90 να κυριαρχούν στην premium κατηγορία.

Παρότι η BMW παραδοσιακά εστιάζει σε SUV και sedan, η διεύρυνση της γκάμας της αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πιο τολμηρές κινήσεις στο μέλλον. Ένα πολυτελές, εξηλεκτρισμένο minivan με σπορ χαρακτήρα θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση σε μια αγορά που ζητά άνεση χωρίς να θυσιάζει το κύρος.