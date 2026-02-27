ΗΠΑ: Ένας μικρός πυγμαίος ιπποπόταμος έφτασε στον ζωολογικό κήπο της Αριζόνα - Δείτε βίντεο

Η Jellybean, ένας μικρός πυγμαίος ιπποπόταμος, έφτασε στο ζωολογικό κήπο Wildlife World Zoo της Αριζόνα την Παρασκευή, μαζί τους γονείς της.

Η Jellybean πήρε το όνομά της μετά από έναν δημόσιο διαγωνισμό, όπου επισκέπτες και θαυμαστές μπορούσαν να επιλέξουν από ονόματα με θέμα τα γλυκά, ώστε ο μικρός ιπποπόταμος να ταιριάζει με τη μαμά του, την Lollipop -γλειφιτζούρι-, και τον μπαμπά της, Tootsie Roll -είδος καραμέλας.

Το όνομα Jellybean, που σημαίνει ζελεδάκι, κατέλαβε την πρώην θέση με 81,3%, το Cadbury την δεύτερη με 7,3%, το Twixi την τρίτη με 6,9% και το Taffy την τέταρτη με 4,6%.

Δείτε την Jellybean:

New pygmy hippo sensation 'Jellybean' arrives at an Arizona zoo pic.twitter.com/7xBhCaFmUA — Reuters (@Reuters) February 27, 2026

«Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να βρούμε πιο χαριτωμένο όνομα για αυτόν τον αξιολάτρευτο μικρό ιπποπόταμο», δήλωσε στο Today, η Κρίστι Χέιντεν, πρόεδρος του ζωολογικού κήπου.

Η Jellybean ζύγιζε 4,9 κιλά κατά τη γέννησή της, αλλά είχε ήδη φτάσει τα 14,9 κιλά την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με μια μέτρηση. Οι πυγμαίοι ιπποπόταμοι μπορούν να φτάσουν σε βάρος μεταξύ 160 και 270 κιλών.

Αυτοί οι ιδιαίτεροι ιπποπόταμοι είναι ένα είδος που απειλείται με εξαφάνιση, καθώς περίπου μόνο 2.500 από αυτά τα ζώα ζουν ακόμα στην άγρια φύση. Οι γεννήσεις τους είναι σπάνιες και η άφιξη της Jellybean στην Αριζόνα μπορεί να συμβάλει στη διατήρησή τους.