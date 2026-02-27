Η Paramount κέρδισε τον «πόλεμο» προσφορών για την Warner Discovery μετά την αποχώρηση του Netflix

Snapshot Το Netflix απέσυρε την προσφορά του για την εξαγορά της Warner Bros Discovery, επιτρέποντας στην Paramount να κερδίσει τη μάχη προσφορών.

Η Paramount προσέφερε ανώτερη πρόταση και είναι έτοιμη να αναλάβει τον έλεγχο της Warner Bros, που περιλαμβάνει σημαντικά μέσα όπως HBO, Superman και Χάρι Πότερ.

Η συμφωνία χρειάζεται την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών των ΗΠΑ και της Ευρώπης, ενώ ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνια έχει ξεκινήσει έρευνα για πιθανές αντιμονοπωλιακές επιπτώσεις.

Η εξαγορά ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά το μέλλον του CNN και άλλων μέσων, προκαλώντας ανησυχίες για πολιτικές επιρροές και αλλαγές στην ηγεσία.

Η συμφωνία της Paramount περιλαμβάνει υψηλότερη τιμή ανά μετοχή και όρους κάλυψης οικονομικών υποχρεώσεων σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εξαγοράς.

Το Netflix υπαναχώρησε από την πρότασή του να αγοράσει την Warner Bros Discovery, ανοίγοντας τον δρόμο για να κερδίσει η Paramount Skydance την πολύμηνη μάχη για ένα από τα πιο ιστορικά στούντιο του Χόλιγουντ. Η Warner Bros, η οποία έβαλε «πωλητήριο» πέρυσι, ανακοίνωσε χθες (26/2) ότι η τελευταία προσφορά της Paramount ήταν «ανώτερη» από εκείνη του Netflix, το οποίο με τη σειρά του αρνήθηκε να αυξήσει την προσφορά του.

Τα στελέχη του Netflix δήλωσαν ότι αρνήθηκαν να αντιστοιχίσουν την προσφορά της Paramount, καθώς «η συμφωνία δεν είναι πλέον οικονομικά ελκυστική» σε αυτήν την τιμή. Η Paramount είναι πλέον έτοιμη να αποκτήσει τον έλεγχο του εμβληματικού στούντιο μαζί με τις ταινίες και τα δίκτυα μέσων ενημέρωσης που το απαρτίζουν (HBO, Superman και Χάρι Πότερ)μια εξαγορά που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει σημαντικά το τοπίο των μέσων ενημέρωσης.

Η Paramount είχε αυξήσει την προσφορά της πριν από μέρες, συμφωνώντας να αυξήσει την πρόταση αγοράς της κατά 1 δολάριο ανά μετοχή. «Η συναλλαγή που διαπραγματευτήκαμε θα είχε δημιουργήσει αξία για τους μετόχους με σαφή πορεία προς την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι συν-διευθύνοντες σύμβουλοι του Netflix, Τεντ Σαράντος και Γκρεγκ Πίτερς. «Ωστόσο, πάντα ήμασταν πειθαρχημένοι».

«Αυτή η συναλλαγή ήταν καλό να γίνει στη σωστή τιμή, όχι απαραίτητη σε οποιαδήποτε τιμή», πρόσθεσαν τα στελέχη του Netflix. Η ανακοίνωση έγινε λίγες ώρες αφότου ο Σαράντος είχε επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο την Πέμπτη.

Το τέλος στο σίριαλ εξαγοράς ολοκληρώνει μια δραματική ιστορία μηνών που -αν εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές- είναι πιθανό να αναδιαμορφώσει το Χόλιγουντ. Αλλά ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνια, Ρομπ Μπόντα, δήλωσε αργότερα την Πέμπτη ότι η πιθανή συγχώνευση «δεν είναι ακόμη ολοκληρωμένη συμφωνία».

«Αυτοί οι δύο γίγαντες του Χόλιγουντ δεν έχουν περάσει τον κανονιστικό έλεγχο - το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Καλιφόρνια έχει ξεκινήσει έρευνα και σκοπεύουμε να είμαστε σθεναροί στην έρευνά μας», έγραψε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μπόντα είχε δηλώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι το γραφείο του θα επανεξετάσει οποιαδήποτε συμφωνία που αφορά την Warner Bros, καθώς η βιομηχανία ψυχαγωγίας αντιπροσωπεύει έναν «κρίσιμο τομέα» για την οικονομία της Καλιφόρνια.

Η Paramount θα χρειαστεί επίσης την έγκριση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, καθώς και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών. Μια συμφωνία μεταξύ της Paramount και της Warner Bros θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για το μέλλον ενός από τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά brands των ΗΠΑ - του CNN.

Ο Τραμπ έχει επιτεθεί επανειλημμένα στο ειδησεογραφικό δίκτυο για την κάλυψη των πολιτικών του. Τον Δεκέμβριο δήλωσε ότι πιστεύει πως το CNN θα πρέπει να πωληθεί ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας με την Warner Bros. Αποκάλεσε τους ανθρώπους που διευθύνουν το CNN «διεφθαρμένους ή ανίκανους» και είπε ότι δεν πρέπει να τους εμπιστεύονται τη λειτουργία του δικτύου.

O Tεντ Σαράντος του Netflix AP

Ο επικεφαλής του CNN, Μαρκ Τόμσον, έστειλε ένα email στους εργαζομένους καθώς διαδιδόταν η είδηση ​​για την σχεδόν βέβαιη συμφωνία, καλώντας τους να μην «βιαστούν να εξάγουν συμπεράσματα για το μέλλον μέχρι να μάθουμε περισσότερα», ανέφεραν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Warner Bros. συμφώνησε σε μια προσφορά εξαγοράς από το Netflix για ορισμένα από τα περιουσιακά της στοιχεία. Αλλά η Paramount, η οποία υποστηρίζεται από τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας Λάρι Έλισον και διευθύνεται από τον γιο του Ντέιβιντ, υπέβαλε ανταγωνιστική προσφορά καθώς επιδιώκει να μεταμορφωθεί στο νέο κολοσσό του Χόλιγουντ. Ωστόσο, η Warner Bros την απέρριψε.

Η χρηματοδότηση της προσφοράς της Paramount έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον, εν μέρει λόγω των στενών δεσμών μεταξύ του Τραμπ και του Λάρι Έλισον, ενός σημαντικού Ρεπουμπλικάνου δωρητή. Η αρχική εχθρική προσφορά της Paramount υποστηρίχθηκε επίσης από τον γαμπρό και σύμβουλο του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, μέσω της επενδυτικής του εταιρείας, γεγονός που εγείρει ανησυχίες σχετικά με την επιρροή του προέδρου στη συμφωνία.

Η εταιρεία του Κούσνερ, Affinity Partners, υπαναχώρησε τον Δεκέμβριο εν μέσω ελέγχων σχετικά με τη συμφωνία. Η συγχώνευση της Paramount με την Skydance το 2025 οδήγησε επίσης σε έλεγχο από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία έπρεπε να εγκρίνει τη συμφωνία.

Μεταξύ των παραχωρήσεων που έγιναν ήταν ο διακανονισμός 16 εκατομμυρίων δολαρίων της Paramount για λογαριασμό του CBS News . Ο Τραμπ είχε μηνύσει το δίκτυο για μια συνέντευξη στην εκπομπή "60 Minutes" με την πρώην αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις, ισχυριζόμενος ότι το δίκτυο είχε εμπλακεί σε εκλογική παρέμβαση στον τρόπο επεξεργασίας του προγράμματος. Η συγχώνευση των δύο στούντιο αργότερα οδήγησε σε ανακατατάξεις στην ηγεσία και απολύσεις στο CBS News.

Χθες, ο διευθύνων σύμβουλος Ντέιβιντ Έλισον χαιρέτισε την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Warner Bros υπέρ της βελτιωμένης προσφοράς της Paramount. Η πρόταση, ανέφερε σε ανακοίνωσή του, προσφέρει στους μετόχους της Warner Bros «ανώτερη αξία, βεβαιότητα και ταχύτητα στο κλείσιμο».

Αεροφωτογραφία της Paramount Pictures στο Λος Άντζελες AP

Εάν η συμφωνία της Paramount εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές, η εταιρεία θα ενσωματώσει στο χαρτοφυλάκιό της τους πελάτες streaming του HBO Max της Warner Bros. Θα αναλάβει επίσης την ιδιοκτησία του CNN, του Food Network και μιας σειράς αθλητικών προγραμμάτων. Τα παραδοσιακά δίκτυα της Paramount περιλαμβάνουν ήδη μάρκες όπως το Nickelodeon, το CBS και το Comedy Central.

Στο Χόλιγουντ πολλοί θεώρησαν τον πόλεμο προσφορών μεταξύ του Netflix και της Paramount ως μια μάχη που ούτως ή άλλως δεν θα είχε καλό τέλος. Οι επικριτές μιας συμφωνίας με το Netflix εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι το ιστορικό κινηματογραφικό στούντιο θα χαθεί από τον γίγαντα του streaming της Σίλικον Βάλεϊ, ανοίγοντας τον δρόμο για την συρρίκνωση της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Ωστόσο, η συγχώνευση με την Paramount, η οποία αυτοδιαφημίζεται ως ένα από τα τελευταία εν ζωή κινηματογραφικά στούντιο στο Χόλιγουντ, άφησε επίσης τους επικριτές ανήσυχους για τις υποτιθέμενες πολιτικές διασυνδέσεις της εταιρείας με την κυβέρνηση Τραμπ - μια ανησυχία που έχει επίσης αναστατώσει το τοπίο των μέσων ενημέρωσης σχετικά με το μέλλον του CNN.

Σε γενικές γραμμές, η πώληση της Warner Bros θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στο Χόλιγουντ, με σχεδόν βέβαιες περικοπές προσωπικού σε έναν κλάδο που έχει αμαυρωθεί από τις συνεχείς περικοπές παραγωγής.

Τον Δεκέμβριο, η Warner Bros. δήλωσε ότι συμφώνησε να πουλήσει τα τμήματα ταινιών και streaming, συμπεριλαμβανομένου του HBO, στο Netflix σε μια συμφωνία αξίας 27,75 δολαρίων ανά μετοχή ή περίπου 82 δισ. δολάρια (61 δισ. λίρες), συμπεριλαμβανομένου του χρέους. Η Warner Bros δήλωσε ότι θα αποσχίσει το υπόλοιπο της επιχείρησής της, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών τηλεοπτικών δικτύων και του ειδησεογραφικού καναλιού CNN, ως ανεξάρτητη εταιρεία.

Αλλά σε μια έσχατη προσπάθεια, η Paramount συμφώνησε αυτή την εβδομάδα να πληρώσει περισσότερα για την εξαγορά της από την Warner Bros. Η εταιρεία προσέφερε 31 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, από 30 δολάρια ανά μετοχή που πρόσφερε για την εξαγορά ολόκληρης της εταιρείας. Συμφώνησε επίσης να καταβάλει 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε περίπτωση που η συμφωνία δεν υλοποιηθεί και να καλύψει την αμοιβή των 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε συμφωνήσει να καταβάλει η Warner Bros στο Netflix σε περίπτωση κατάρρευσης του σχεδίου συγχώνευσης.

